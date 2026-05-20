Gradonačelnik Bijeljine pod lupom tužilaštva: Protiv Ljubiše Petrovića podnesen izvještaj o zloupotrebi položaja

Autor Dragana Božić
Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zaprimilo je 15. maja izvještaj protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj.

Tužilaštvo istražuje prijave protiv Ljubiše Petrovića Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz tužilaštva su potvrdili da je ovaj izvještaj pridružen ranije formiranom predmetu, u okviru kojeg postupajući tužilac kontinuirano preduzima zakonom propisane mjere i radnje i prikuplja dokaze u cilju donošenja tužilačke odluke.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja isplatom više od 100.000 KM protivno pravnim aktima grada.

Iz Policijske uprave Bijeljina naveli su inicijale osumnjičenog i da je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu podnesen u ponedjeljak, 11. maja.

(Srna)

