Krivična prijava: Gradonačelnik Bijeljine osumnjičen da je protivno aktima grada podijelio novac za socijalnu pomoć

Gradonačelnik Bijeljine LJubiša Petrović osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja isplatom više od 100.000 KM protivno pravnim aktima grada i protiv njega je podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.

Iz Policijske uprave Bijeljina naveli su inicijale osumnjičenog i da je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu podnesen u ponedjeljak, 11. maja.

Prijavljeno lice sumnjiče da je tokom 2025. godine, zloupotrijebivši službeni položaja, te protivno pravnim aktima grada Bijeljina, bez prethodno sprovedenih procedura u skladu sa važećim pravilnicima i drugim opštim aktima grada, donosilo zaključke o isplatama novčane pomoći građanima u stanju vanredne socijalne potrebe.

"Takvim postupanjem građanima je isplaćeno više od 100.000 KM", navedeno je u saopštenju.

Petroviću se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.