Petrović se oglasio nakon izbora: Rezultat je takav kakav jeste, čestitke Siniši Karanu

Autor Nikolina Damjanić
Član Predsjedništva Srpske demokratske stranke (SDS) i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović oglasio se nakon gubitka izbora njihovog kandidata Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, priznavši poraz i čestitavši pobjedu kandidatu SNSD-a Siniši Karanu.

Ljubiša Petrović na protestu ispred Vlade RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

U svom obraćanju na Facebook-u, Petrović je istakao zahvalnost biračima i članovima SDS-a, pohvalivši građane Semberije za dostojanstvenu i hrabru borbu te angažman u praćenju izbornog procesa.

“Ponosan sam na moje dostojanstvene ljude, i srećan jer sam okružen pravim ljudima”, naveo je Petrović, dodajući da je rezultat izbora takav kakav jeste, te da je izlaznost bila niska, što je uticalo na ishod.

Petrović je naglasio važnost organizovane i stručne opozicije, poručivši da se mora unaprijed imenovati kadrovski plan za sve ključne funkcije, uključujući premijera, ministre i čelnike skupštinskih tijela, kako bi se građanima ponudila alternativa poštenih i sposobnih ljudi.

“Priznajemo poraz, čestitam novom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu osmomjesečni mandat! Od priznanja poraza i čestitke suprotnoj strani kreću promjene, nikako drugačije. A mi svi zajedno – pamet u glavu i idemo dalje zajedno!”, zaključio je Petrović.

Podsjećamo, prema rezultatima sa jučerašnjih ponovljenih izbora, zajedno sa glasovima sa izbora održanih 23. novembra Karan je osvojio 224.834 glasa, odnosno 50,54 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 213.513 glasova, odnosno 48,09 odsto.

Mi Srbi

I ti si hostapler samo još nije izašlo na vidjelo. upropastio si stranku...

VEOMA VAŽNO

Zašto opozicija ne bi ove godine širom Republike Srpske organizovala besplatna predavanja o političkim manipulacajama i prepoznavanju istih?

