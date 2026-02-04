Doboj dobio 170.000 KM namijenjenih za romsku populaciju, Bijeljina ništa: Petrović traži objašnjenje od Hurtića

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović traži objašnjenje ministra Hurtića zbog toga što Bijeljina nije dobila sredstva namijenjena za romsku populaciju, dok je Doboj dobio 170.000 KM.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović zatražio je od ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlida Hurtića da javno objavi kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih romskoj populaciji, nakon što je Bijeljina ostala bez sredstava, dok je Doboj dobio 170.000 KM.

"Grad Bijeljina, u kojem živi najveći broj romske populacije u Republici Srpskoj i koji je uspješan primjer inkluzije, kandidovao je Ministarstvu projekat stambenog zbrinjavanja vrijedan 100.000 KM. Dobili smo nula KM. Zato tražimo da javno objavite kriterije za dodjelu sredstava i objasnite zašto je Bijeljina diskriminisana", poručio je Petrović i dodao:

"Znamo da je predizborna kampanja i da je borba da se u Doboju nadoknade lažno ubačeni glasački listići, ali nema opravdanja za ovakav nakaradni način rada i diskriminaciju."

Izvor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Prema navodima Petrovića, Gradu Doboju dodijeljeno je 100.000 KM za stambeno zbrinjavanje Roma, dok je JZU Dom zdravlja Doboj dobio dodatnih 70.000 KM za unapređenje zdravstvene zaštite romske populacije.

"Da li zato što nije vaša izborna baza ili zato što se u njoj ne ponavljaju izbori, pa Vašim patronima nisu zanimljivi oni koji su već glasali, ili je i jedno i drugo po srijedi!? Nije to ministre Vaš novac niti privatni novac bilo kojeg ministra, nego novac svih građana, a dobrim dijelom i novac Semberaca koji svojim trudom i poštenim radom pune budžete", naveo je Petrović.

Gradonačelnik Bijeljine najavio je da će Grad, ukoliko ne dobije objašnjenje, osporiti odluku Savjeta ministara BiH pravnim putem, te poručio da se radi o javnim sredstvima svih građana, koja moraju biti raspoređena na transparentan i zakonit način.