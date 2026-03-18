Tri miliona KM više nego lani: "Vode Srpske" prikupile više od 25,7 miliona KM od vodnih naknada

Autor D.V. Izvor SRNA
"Vode Srpske" ostvarile su rekordan godišnji prihod od posebnih vodnih naknada u budžet Republike Srpske u iznosu od 25.703.460 KM, saopšteno je iz ove javne ustanove.

U 2025. godini zabilježeno je povećanje godišnjeg prihoda od posebnih vodnih naknada za 14,16 odsto, odnosno 3.188.369 KM u poređenju sa prethodnom godinom, koja je u odnosu na ranije godine, takođe, bila rekordna sa prihodom od 22.515.091 KM.

Najznačajnije je povećanje sredstava od naknada za zagađenje voda, gdje je od vlasnika ili korisnika vozila koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate naplaćeno 13.224.927 KM, a od subjekata koji ispuštaju otpadne vode 6.224.945 KM.

Od naknada za izvađeni materijal iz vodotoka prikupljeno je 2.485.736 KM, a od naknada za upotrijebljenu vodu za proizvodnju struje korišćenjem hidroenergije 2.087.733 KM.

Iznos prikupljenih sredstava u prošloj godini manji je za 26,03 odsto kod naknada za zahvaćenu vodu za javno snabdijevanje zbog kašnjenja obveznika sa uplatama po reprogramima dugova iz prethodnog perioda i redovnih obaveza.

U saopštenju se navodi da je ubjedljivo najveći dužnik bijeljinsko preduzeće "Vodovod i kanalizacija".

U prošloj je godini izdato 417 rješenja o obračunu posebnih vodnih naknada, što je za 101 rješenje više u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoćnik direktora "Voda Srpske" u sektoru za ekonomsko-finansijske poslove Milan Trninić kaže da je već nekoliko godina evidentno stalno povećavanje prihoda od vodnih naknada u budžet Republike Srpske.

"Povećanje prihoda od vodnih naknada direktno je posljedica rasta privrednih aktivnosti u Republici Srpskoj", naveo je Trninić.

On je dodao da iz godine u godinu sve veći broj obveznika redovno izmiruju svoje obaveze.

