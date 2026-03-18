logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Eksplodirao meteor iznad Klivlenda: Treslo se tlo, oglasila se i NASA

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
1

NASA je saopštila da je snažan bljesak iznad jezera Iri izazvao mali asteroid prečnika oko dva metra i mase oko sedam tona.

Eksplodirao meteor u SAD-u

Eksplozija meteora protresla je tlo sjeverno od Klivlenda, grada u američkoj saveznoj državi Ohajo, a udarni talas bio je toliko snažan da su ga registrovali i seizmometri.

Udarni talas zabeilježen je oko 8.56 časova po lokalnom vremenu. Broj prijava građana koji kažu da su vidjeli vatrenu loptu na nebu mjeri se u stotinama, dok su desetine hiljada čule snažan prasak i osjetile podrhtavanje objekata, piše The Washington Post.

Meteor je postao vidljiv iznad jezera Iri, u blizini obale kod Lorajna, a bljesak je trajao oko pet i po sekundi. Prijave su stizale iz širokog regiona, od Merilenda do Kentakija, kao i iz Pensilvanije, Ilinoisa, Ohaja, Mičigena i zapadnog Njujorka.

Meteorološki satelit GOES East zabilježio je snažan bljesak u 8.56. Događaj je prvobitno označen kao udar groma, ali su mreže za detekciju munja potvrdile da u tom trenutku nije bilo oluja.

U prvim satima nakon događaja nije bilo moguće precizno utvrditi veličinu meteora niti da li su njegovi dijelovi stigli do tla. Međutim, naknadna analiza agencije NASA donijela je konkretnije odgovore.

Prema dostupnim podacima, u pitanju je bio mali asteroid prečnika oko dva metra i mase približno sedam tona, koji je u atmosferu ušao brzinom od oko 65.000 km/sat.

Kako objašnjava svemirska agencija, od trenutka kada je postao vidljiv, meteor je prešao desetine kilometara kroz atmosferu prije nego što se raspao na visini od oko 48 kilometara iznad mjesta Veli Siti, sjeverno od Medine. Tom prilikom oslobođena je energija ekvivalentna detonaciji oko 250 tona TNT-a. Eksplozija je proizvela snažan talas pritiska koji je stigao do tla, što je izazvalo prasak i podrhtavanje koje su prijavili stanovnici.

Dijelovi koji su preživjeli raspad nastavili su kretanje ka jugu, zaključuje NASA.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NASA meteor SAD

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Da nema Iran veze sa tim

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ