Imenovana privremena stečajna upravnica: Sud utvrđuje uslove za stečajni postupak u "Novoj Ljubiji"

Okružni privredni sud u Prijedoru saopštio je da je pokrenuo danas prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad prijedorskim rudnikom "Nova LJubija".

Izvor: Grad Prijedor

Za privremenog stečajnog upravnika imenovana je Ljiljana Mandić.

Sud je zabranio stečajnom dužniku da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom, novčanim sredstvima i pravima stečajnog dužnika i privremeno obustavio mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika.

"Pozivaju se povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odgađanja saopšte koje mjere obezbjeđenja na predmetima imovine stečajnog dužnika zahtijevaju", ističe se u rješenju.

U obrazloženju rješenja navodi se da je Gordan Pavlović iz Foče, kao direktor i lice ovlašteno za zastupanje "Nove LJubije", podnio 4. marta Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, i to "zbog nastupanja prijeteće platežne nesposobnosti".

Sud je 10. marta naložio predlagaču da uplati predujam za pokriće troškova prethodnog postupka, što je predlagač i učinuo 12. marta.

"S obzirom na to da sud na osnovu podnesene dokumentacije nije u mogućnosti da sam procijeni postojanje svih neophodnih uslova koje zakon predviđa za otvaranje stečajnog postupka, to je neophodno pokrenuti prethodni postupak za utvrđivanje uslova", dodaje se u obrazloženju.

Privremeni stečajni upravnik dužan je da utvrdi da li postoji razlog za otvaranje i vođenje stečajnog postupka, da ispita da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, da izvrši procjenu da li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, uz obavezu podnošenja izvještaja o svojim nalazima sudu u roku od 30 dana od dana imenovanja.