Opozicija održala skup protiv dokapitalizacije RŽR Ljubija: "Pratićemo njihove dalje poteze" (FOTO)

Pod parolom "Odbrana Ljubije" opozicioni SDS, PDP i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića večeras su održali mirni skup u Prijedoru.

Izvor: PDP, Informativna služba

Protesti su počeli u 18 sati uprkos jakom nevremenu, a okupljenim građanima su se, između ostalih obratili i organizatori protesta i lideri opozicionih partija, SDS-a, PDP-a i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića- Mirko Šarović, Jelena Trivić, Branislav Borenović i Nebojša Vukanović.

Okupljene su pozvali da se odlučno suprotstave rasprodaji imovine Republike Srpske. Skup protiv dokapitalizacije RŽR Ljubija održan je uprkos tome što je Vlada Republike Srpske odustala od ove namjere, što je čin koji je opozicija proglasila sopstvenom pobjedom.

Mirko Šarović je istakao da Vlada RS odustaje od rudnika Ljubija, barem na način na koji su mislili da mogu to da urade.

„Pratićemo njihove dalje poteze, jer mislim da je važno da ne posustanemo, jer ovo je jedan od ključnih resursa u RS i nije svejedno kako će se prodati državni udio u kapitalu rudnika Ljubija. Mislimo da ga je neodgovorno prodati pred početak izborne kampanje na netransparentan način“, rekao je Šarović.

Novinarima se obratila i Jelena Trivić.

„Resurs vrijedan milijarde maraka daje se za siću, nekakvoj fantomskoj firmi. Ne znam treba li uopšte davati izjavu i objašnjavati zašto smo mi danas ovdje i zašto, narod, građani i mi kao odgovorni političari trebamo reći ne jednoj tako sumnjivoj prevari”, istakla je Trivićeva.

Branislav Borenović je istakao da je ovo jedinstven primjer u svijetu da u ovako ozbiljnoj energetskoj krizi jedna zemlja rasprodaje, prodaje ili predaje svoj ključni rudni resurs, kao što je rudnik željezne rude Ljubija. To je, dodao je, potpuno neodgovorno, besmisleno, štetno, pogotovo vršiti dokapitalizaciju rudnika prema ljudima koji su potpuno nepoznati u toj branši.

Nebojša Vukanović je poručio da zlo nikada ne miruje, što se jasno vidi na primjeru ovog rudnika.

"Jedini način da se spasi ovaj rudnik, ali i ostala prirodna bogatstva jeste da se ovo zlo skine sa vlasti i grbače naroda jer prije četiri godine su pokušali, nije im uspjelo, sada su pokušali i ponovo se povukli jer su uhvaćeni u kriminalu i ne postoji drugi način već da se zlo skine sa jarma naroda i da se institucije oslobode, a da svi oni koji su potpisali štetne ugovore odgovaraju", zaključio je Vukanović.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković je istakao kako svi znamo da su ljudi na vlasti ukrali mnogo

„Znamo da su krali hiljade maraka i stotine hiljada. I u redu, mi to možemo da popravimo, zaradićemo, uštedićemo, povećaćemo prihode. Krali su milione, neko će odgovarati i za to, ali opet ćemo uštediti, vratiti, zaradićemo. Sve ukradene pare možemo da vratimo, da zaradimo, ali otetu zemlju ne. Oteta zemlja nema alternativu", naglasio je Stanivuković.

Evgenij Zotov, jedan od akcionara, kazao je ranije danas za poslovni portal Capital.ba kako ih Vlada Republike Srpske nije obavijestila o razlozima zbog kojih je cijeli proces stopiran, ali dodaje da su i bez obavještenja shvatili da je odluka politički motivisana.

“I jedna i druga strana, i vlast i opozicija će danas imati skupove u Prijedoru, jedni do drugih, a sve zbog brige o sudbini rudnika. Predlažem i jednim i drugima da proteste naprave u rudniku, kod zahrđale mehanizacije, kako bi vidjeli u kakvom je stanju preduzeće. Ovako samo skupljaju političke poene, iako kritikuju, niko ne daje konkretne prijedloge”, kaže Zotov.

On poručuje kako i pored svega, konzorcijum SE-GEDC Corp ne odustaje od namjere o dokapitalizaciji.

“Imamo iskustvo, reference i novac koji je spreman, koji možemo uplatiti u bilo kom trenutku. Pratimo kako će se dalje razvijati politička situacija nakon čega nastavljamo posao”, rekao je Zotov.

Podsjećamo, informaciju o odluci Vlade o obustavi dokapitalizacije juče je saopštio gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor. On je na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Prijedoru istakao da je Vlada zadužila Investiciono-razvojnu banku da uputi zahtjev Upravnom odboru RŽR Ljubija da sazove vanrednu sjednicu Skupštine akcionara radi poništenja dvije odluke o dokapitalizaciji ovog preduzeća.

“Razlog je to što se u kratkom vremenskom periodu ne mogu izuzeti parcele i imovina za interes lokalne zajednice iz vlasništva preduzeća. Danas je održana sjednica UO RŽR-a i za 16. septembra zakazana je Skupština akcionara”, naveo je Јavor koji je opozicione partije optužio da protestima protiv dokapitalizacije građane dovode u zabludu ocjenjujući da su oni ti koji su doveli do toga da se RŽR “ne može baviti svojom osnovnom djelatnošću, a to je eksploatacija rude”.

(Mondo/Buka)