Sud potvrdio optužnicu: Egipćanin optužen za pokušaj ubistva u kampu "Lipa"

Sud potvrdio optužnicu: Egipćanin optužen za pokušaj ubistva u kampu "Lipa"

Autor D.V. Izvor SRNA
Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv dvadesetčetvorogodišnjeg državljanina Egipta za pokušaj ubistva migranta u prihvatnom centru "Lipa" i produžio mu pritvor za još dva mjeseca.

Egipćanin optužen za pokušaj ubistva u kampu "Lipa" Izvor: MONDO

Egipćaninu Darvišu Hatimu na teret se stavlja da je 16. oktobra prošle godine u privremenom prihvatnom centru u Bihaću nožem migrantu nanio povrede opasne po život.

Kantonalni sud u Bihaću ocijenio je da je produženje pritvora optuženom osnovano jer je utvrđeno da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

