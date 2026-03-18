Sud potvrdio optužnicu: Egipćanin optužen za pokušaj ubistva u kampu "Lipa"

Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv dvadesetčetvorogodišnjeg državljanina Egipta za pokušaj ubistva migranta u prihvatnom centru "Lipa" i produžio mu pritvor za još dva mjeseca.

Egipćaninu Darvišu Hatimu na teret se stavlja da je 16. oktobra prošle godine u privremenom prihvatnom centru u Bihaću nožem migrantu nanio povrede opasne po život.

Kantonalni sud u Bihaću ocijenio je da je produženje pritvora optuženom osnovano jer je utvrđeno da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.