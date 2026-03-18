Pravni epilog zastoja na granici? Razmatra se tužba i zahtjev za nadoknadu štete zbog blokade prelaza Gradiška

Privredna komora Republike Srpske angažovala je advokatski tim koji razmatra mogućnost podnošenja krivične prijave protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića koji blokira otvaranje graničnog prelaza Gradiška.

"Naredne sedmice ćemo, najvjerovatnije, sa advokatskim timom imati kompletnu krivičnu prijavu. Upoznaćemo javnost sa svim onim što smo planirali", rekao je predsjednik Privredne komore Goran Račić novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je riječ o krivičnoj prijavi i zahtjevu za nadoknadu štete koju su pretrpjeli privrednici, a troškove snosi i BiH zbog neotvaranja tog prelaza.

Upravni odbor UIO BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO kojima se omogućava početak rada na novoizgrađenom graničnom prelazu Gradiška, jer je protiv bio Zijad Krnjić, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH.