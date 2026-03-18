Pravni epilog zastoja na granici? Razmatra se tužba i zahtjev za nadoknadu štete zbog blokade prelaza Gradiška

Pravni epilog zastoja na granici? Razmatra se tužba i zahtjev za nadoknadu štete zbog blokade prelaza Gradiška

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Privredna komora Republike Srpske angažovala je advokatski tim koji razmatra mogućnost podnošenja krivične prijave protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića koji blokira otvaranje graničnog prelaza Gradiška.

Pravni epilog zastoja na granici? Razmatra se tužba i zahtjev za nadoknadu štete zbog blokade prelaza Gradiška Izvor: Integral inženjering

"Naredne sedmice ćemo, najvjerovatnije, sa advokatskim timom imati kompletnu krivičnu prijavu. Upoznaćemo javnost sa svim onim što smo planirali", rekao je predsjednik Privredne komore Goran Račić novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je riječ o krivičnoj prijavi i zahtjevu za nadoknadu štete koju su pretrpjeli privrednici, a troškove snosi i BiH zbog neotvaranja tog prelaza.

Upravni odbor UIO BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO kojima se omogućava početak rada na novoizgrađenom graničnom prelazu Gradiška, jer je protiv bio Zijad Krnjić, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH.

Zhs

I vrijeme je bilo da se pocne odgovarati za svoja djela

zole

Eto baš će muslimanski sud ići vama u korist

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

