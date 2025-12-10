Trebao prisustvovati otvaranju GP Gradiška: Plenković otkazao dolazak

Premijer Hrvatske Andrej Plenković sutra neće prisustvovati otvaranju graničnog prelaza Gradiška i novog mosta koji preko Save povezuje Hrvatsku i BiH.

Izvor: Shutterstock

Njegov dolazak je otkazan jer je svečano otvaranje mosta i graničnog prelaza odgođeno zbog unutrašnjih političkih blokada u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za Jutarnji list.

Podsjećamo, novi granični prelaz trebao je sutra biti otvoren, ali je problem nastao u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, gdje Upravni odbor mora konsenzusom usvojiti izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se omogućio raspored carinika na novi prelaz. Predstavnik Vlade FBiH Zijad Krnjić usprotivio se usvajanju dokumenta.

Krnjić je svoj glas uslovio novim dogovorom o preraspodjeli prihoda od PDV-a između entiteta, tvrdeći da Republika Srpska trenutno prima preveliki iznos i da Federaciji BiH treba vratiti oko 100 miliona maraka.

Tom zahtjevu protive se zvaničnici RS, kao i premijer FBiH Nermin Nikšić, koji ističe da Krnjićev stav nije stav Vlade Federacije BiH, ali da ga ne mogu smijeniti niti prisiliti da glasa drugačije.

(Mondo)