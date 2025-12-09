logo
Višković: Opstrukcija prelaza nanosi ogromne troškove, član UO UIO treba da odgovara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković rekao je da bi predstavnik Federacije BiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo krivično da odgovara jer sprečava rad novog graničnog prelaza Gradiška.

Višković: Opstrukcija prelaza nanosi ogromne troškove, član UO UIO treba da odgovara

"Ne možete iz mržnje i samo vama poznatih razloga da opstruišete čitavu zemlju. Taj granični prelaz koriste svi - i Hrvati, Bošnjaci, Srbi i ostali", rekao je Višković novinarima u Doboju.

On je istakao da se time nanose ogromni troškovi, te ocijenio da BiH ne bi bila BiH da se ne pojavi neko ko opstruiše.

"Člana Upravnog odbora UIO BiH glasao je protiv izmjene Pravilnika Uprave, kojim je predviđeno postavljanje carinika na taj prelaz kako bi bio u punom kapacitetu. To je nevjerovatno, zakonska rješenja u BiH se moraju mijenjati i za takve stvari treba se i krivično odgovarati", naveo je Višković.

Ukoliko se nekom ne sviđa da sjedi u UIO, kaže Višković, može da podnese ostavku kako bi došao neko ko želi da radi.

On je naveo da bi predstavnik FBiH u Upravnom odboru UIO trebalo da se uvjeri kolika je gužva na mostu u Gradišci i da uvidi da usporava protok ljudi i robe.

"Nedopustivo je da neko na sjednici Upravnog odbora izjavi da nema ništa protiv novog prelaza Gradiška, ali da neće glasati. Čemu to vodi? Ovdje je u pitanju protok ljudi, robe, u pitanju je ekonomija", naveo je Višković.

Član Upravnog odbora UIO BiH iz Federacije BiH Zijad Krnjić i juče je glasao protiv izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, čime je spriječen rad novog graničnog prelaza Gradiška.

Iz UIO BiH danas su pozvali sve relevantne faktore u BiH da hitno obezbijede potrebne uslove da se novi granični prelaz Gradiška otvori za međunarodni putnički i teretni saobraćaj i to na način da se usvoje Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO.

Upućen je i poziv Vladi FBiH da se hitno uključi u rješenje ovog problema.

granični prelaz Gradiška UIO BiH

