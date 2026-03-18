Lažni policajci iz BiH pali u Makarskoj: Dvojica 26-godišnjaka pokušali ženi oteti 30.000 evra

U Makarskoj su uhapšena dva državljanina BiH osumnjičena da su, pretvarajući se da su policajci, pokušali da prevare jednu ženu i ukradu joj 30.000 evra.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske saopšteno je da su uhapšena dvojica dvadesetšestogodišnjaka, osumnjičena za pokušaj prevare i da su juče predati pritvorskom nadzorniku.

U saopštenju se precizira da je u ponedjeljak, 16. marta, poslije podne starija gospođa primila telefonski poziv nepoznatog muškarca koji se predstavio kao policijski službenik i rekao joj da ona posjeduje krivotvoreni novac koji treba da podigne sa računa u banci i preda ga policijajcima koji će doći po njega.

"Novac im je trebala predati naveče, ali je, s obzirom na to da je njoj bliska osoba posumnjala da se radi o mogućoj prevari, o događaju obaviještena policija u Makarskoj", navodi se u saopštenju.

U blizini mjesta preuzimanja je, ukazuju iz policije, uočeno vozilo za koje je postojala sumnja da ga koriste osobe koje su došle da uzmu novac. Međutim, prevaranti su, nakon što su uočeni, pobjegli, ali ih je policija ubrzo pronašla i uhapsila.

Iz policije podsjećaju da je ovo drugi slučaj spriječene prevare u nekoliko dana i pozivaju građane na oprez u slučaju primanja ovakvih poziva, kao i da to prijave.

Podsjeća se da je u petak, 13. marta, u Splitu uhapšen 65-godišnjak osumnjičen da je učestvovao u sličnom pokušaju prevare, a policija je tada, uz pomoć građanke koja je prepoznala prevaru, spriječila predaju novca.