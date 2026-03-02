Stanivuković kandidat za predsjednika RS, Blanuša ide za Predsjedništvo BiH?

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša mogao bi ustupiti svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske Drašku Stanivukoviću, lideru Pokreta Sigurna Srpska, dok bi sam Blanuša kandidovao za srpskog člana Predsjedništva BiH.
Ova mogućnost predstavlja pokušaj konsenzusa unutar opozicije, ali i svojevrsnu zahvalnicu Stanivukoviću za podršku tokom prijevremenih izbora u RS.
Kako saznaje Mondo, odluka da SDS i dalje ima kandidata za predsjednika i dalje je na snazi, ali postoji rastući dio stranke koji podržava ideju da Stanivuković preuzme kandidaturu za predsjednika RS, a Blanuša kandidaturu za Predsjedništvo BiH.
Sam Stanivuković je nedavno nagovijestio ambiciju da u narednih sedam do osam mjeseci napusti funkciju u Gradskoj upravi i kandiduje se za najvišu funkciju u RS.
„Ako pitate tenisera da li želi biti broj jedan, ako mu to nije cilj, zašto igra tenis? U politici radim vrijedno i posvećeno i imam ambicije da uradim najviše za narod i državu. A najviše možete uraditi ako ste na najodgovornijim pozicijama“, rekao je Stanivuković.
Ipak, planove opozicije komplikuje prisustvo drugih stranaka i lidera, poput Nebojše Vukanovića sa Liste za pravdu i red, koji pretenduje na mjesto člana Predsjedništva BiH. Vukanović ističe da bi tandem sa Blanušom bio pobjednička kombinacija za oktobarske izbore.
„On je smireniji i staloženiji od mene, ima drugačiji način vođenja politike, mislim da bismo bili dobitna kombinacija za pobjedu“, rekao je nedavno.
Narodni front predlaže da opoziciona platforma obuhvati četiri ključne pozicije: kandidata za predsjednika RS, člana Predsjedništva BiH, budućeg predsjednika Vlade i Narodne skupštine RS.
Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić smatra da bi dogovor unutar opozicije trebalo da bude sveobuhvatan i ne parcijalan, kako bi se izbjegle ranije podjele i međusobna nadmetanja.
Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko će pojedinačne ambicije stranaka biti podređene zajedničkom cilju. SDS je još u decembru najavio Blanušu kao kandidata za predsjednika RS, ali do izbora u oktobru ostaje nekoliko mjeseci, pa će tek biti jasno da li će doći do ustupaka i dogovora unutar opozicije, te koliko kandidata će na kraju biti podržano unutar zajedničke platforme.