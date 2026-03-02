logo
Stanivuković kandidat za predsjednika RS, Blanuša ide za Predsjedništvo BiH? 4

Stanivuković kandidat za predsjednika RS, Blanuša ide za Predsjedništvo BiH?

Autor Nikolina Damjanić
4

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša mogao bi ustupiti svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske Drašku Stanivukoviću, lideru Pokreta Sigurna Srpska, dok bi sam Blanuša kandidovao za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Blanuša i Stanivuković Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Ova mogućnost predstavlja pokušaj konsenzusa unutar opozicije, ali i svojevrsnu zahvalnicu Stanivukoviću za podršku tokom prijevremenih izbora u RS.

Kako saznaje Mondo, odluka da SDS i dalje ima kandidata za predsjednika i dalje je na snazi, ali postoji rastući dio stranke koji podržava ideju da Stanivuković preuzme kandidaturu za predsjednika RS, a Blanuša kandidaturu za Predsjedništvo BiH.

Sam Stanivuković je nedavno nagovijestio ambiciju da u narednih sedam do osam mjeseci napusti funkciju u Gradskoj upravi i kandiduje se za najvišu funkciju u RS.

„Ako pitate tenisera da li želi biti broj jedan, ako mu to nije cilj, zašto igra tenis? U politici radim vrijedno i posvećeno i imam ambicije da uradim najviše za narod i državu. A najviše možete uraditi ako ste na najodgovornijim pozicijama“, rekao je Stanivuković.

Ipak, planove opozicije komplikuje prisustvo drugih stranaka i lidera, poput Nebojše Vukanovića sa Liste za pravdu i red, koji pretenduje na mjesto člana Predsjedništva BiH. Vukanović ističe da bi tandem sa Blanušom bio pobjednička kombinacija za oktobarske izbore.

„On je smireniji i staloženiji od mene, ima drugačiji način vođenja politike, mislim da bismo bili dobitna kombinacija za pobjedu“, rekao je nedavno.

Narodni front predlaže da opoziciona platforma obuhvati četiri ključne pozicije: kandidata za predsjednika RS, člana Predsjedništva BiH, budućeg predsjednika Vlade i Narodne skupštine RS.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić smatra da bi dogovor unutar opozicije trebalo da bude sveobuhvatan i ne parcijalan, kako bi se izbjegle ranije podjele i međusobna nadmetanja.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko će pojedinačne ambicije stranaka biti podređene zajedničkom cilju. SDS je još u decembru najavio Blanušu kao kandidata za predsjednika RS, ali do izbora u oktobru ostaje nekoliko mjeseci, pa će tek biti jasno da li će doći do ustupaka i dogovora unutar opozicije, te koliko kandidata će na kraju biti podržano unutar zajedničke platforme.

Zemo

A možda je to način da Draškić napusti mjesto gradonačelnika

Borik

Tu priču gura Vukota Govedarica i njegova struja. Ako to SDS uradi onda bi to bio definitivan kraj stranke

Mi Srbi

Vukan na aparatima....

Otpor

@Mi Srbi Hahahaha

