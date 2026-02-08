CIK BiH objavila preliminarne rezultate: Karan osvojio 224.384 glasa, a Blanuša 213.513

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je najnovije preliminarne rezultate ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema podacima CIK-a, koji obuhvataju zbir rezultata sa današnjeg glasanja i ranije utvrđenih biračkih mjesta, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 224.384 glasa, odnosno 50,54 odsto. Kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio je 213.513 glasova ili 48,09 odsto.

Ostali kandidati osvojili su znatno manji broj glasova. Dragan Đokanović, kandidat Saveza za novu politiku, osvojio je 2.028 glasova, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske 1.660, nezavisni kandidat Igor Gašević 1.364, dok je Slavko Dragičević, takođe nezavisni kandidat, dobio 1.068 glasova.

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su danas na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica. Biračka mjesta otvorena su u 7 časova, a zatvorena u 19 časova.

Pravo glasa na ovim izborima imalo je 84.474 birača, a glasalo je 41.826 birača, što predstavlja izlaznost od 49,51 odsto.