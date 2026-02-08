logo
Aleksandar Vučić čestitao pobjedu Siniši Karanu: "Pred našim narodom stoje ogromni izazovi"

Autor Haris Krhalić
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži X i čestitao pobjedu Sinišu Karanu na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Aleksandar Vučić čestitao pobjedu Siniši Karanu Izvor: RTS / Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je kandidatu SNSD-a Siniši Karanupobjedu na ponovljenim predsjedničkim izborima u Republici Sprskoj.

''Uvjeren sam da ćete novu dužnost obavljati sa predanošću mudrog i odgovornog lidera. Obaveza koju nosi izbor od strane naroda, najveća je, najteža i najsvetija za svakog od nas'', napisao je Vučić na svom nalogu na mreži Iks i dodao:

"Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi. Srbija će uvek biti uz Srpsku, spremna da širi saradnju i posvećeno radi na jačanju veza u svim oblastima na dobrobit našeg naroda i svih građana."

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izbori su ponovljeni na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Pravo glasa imalo je ukupno 84.474 birača. Prema podacima SNSD-a Siniša Karan osvojio je ukupno 224.206 glasova dok je Branko Blanuša osvojio 213.483.

Tagovi

Aleksandar Vučić Siniša Karan prijevremeni izbori

