Potpuni haos u Kuvajtu: Srušeno više američkih aviona, ambasada SAD digla uzbunu

Nekoliko američkih borbenih aviona srušilo se jutros u Kuvajtu, ali su svi piloti preživjeli, saopštilo je kuvajtsko Ministarstvo odbrane. Članovi posade su se, kako se navodi, bezbjedno katapultirali i prevezeni su u bolnicu na liječenje.

Još nije jasno šta je uzrokovalo pad američkih aviona, ali se incident dogodio tokom perioda intenzivne iranske vatre sa zemlje.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da se istraga o „uzrocima incidenta“ nastavlja.

Rojters navodi da su u tom području viđeni vatrogasci i kola Hitne pomoći. Istovremeno, američki lovac F-15 srušio se u Kuvajtu u jutarnjim satima.

Upozorenje ambasade SAD u Kuvajtu

Ambasada SAD u Kuvajtu izdala je upozorenje američkim građanima da se sklone usred kontinuiranih pretnji od napada raketama i bespilotnim letjelicama iznad regiona.

- Postoji kontinuirana pretnja od napada raketama i bespilotnim letelicama iznad Kuvajta. Ne dolazite u ambasadu. Sklonite se u svom domu na najnižem raspoloživom spratu i dalje od prozora. Ne izlazite napolje - objavljeno je u saopštenju američkog Odjeljenja za konzularne poslove na društvenoj mreži Iks.

Osoblje američke ambasade se sklonilo, pozivajući američke građane da pregledaju bezbednosne planove u slučaju napada.

Oboren američki avion F-15?

Iran je navodno oborio američki avion F-15.

Na internetu se pojavio snimak borbenog aviona koji gubi kontrolu u vazduhu nakon što je pogođen blizu repa. Snimak prikazuje kako se avion nekoliko puta nekontrolisano okreće prije nego što se zapalio i srušio na zemlju. Očevici su prijavili glasnu eksploziju nakon pada i gust crni dim koji se dizao sa mjesta nesreće.

Prema prvim nezvaničnim izveštajima, pilot se katapultirao iz aviona neposredno pre pada i bezbjedno se spustio padobranom. Snimci sa mjesta događaja ga prikazuju na zemlji, svesnog, prije nego što su ga mještani odveli u zadnjem dijelu kamioneta.

Identitet pilota još uvek nije zvanično objavljen.

Zašto je Kuvajt na meti Irana?

Tenzije na Bliskom istoku eskaliraju nakon napada Izraela na Iran u subotu, a vazdušni saobraćaj iznad nekoliko zemalja u regionu je gotovo potpuno militarizovan. Kuvajt je dugogodišnji saveznik Amerike i jedna od ključnih logističkih tačaka za američku vojsku u Persijskom zalivu.

U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski vazdušni prostor često koriste američki i saveznički ratni avioni tokom operacija u Iraku, Siriji i šire.