Kovačević: Pobjeda Siniše Karana u 16 od 17 opština

Prema podacima SNSD-a, Siniša Karan je pobijedio u 16 od 17 opština u kojima su izbori ponovljeni.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Radovan Kovačević, portarol SNSD-a rekao je da je njihov kandidat Siniša Karan pobijedio u 16 od 17 opština u kojima su ponovljeni izbori za predsjednika Srpske.

Kako je rekao, jedino u Loparama Karan nije ostvario pozitivan rezultat. On je najavio da će se građanima u 20.45 časova obratiti Milorad Dodik iSiniša Karan.

„U Prijedoru prošli put izgubili sa 97 glasova sad naša pobjeda 102 razlike na dva biračka mjesta. Karan je sada pobijedio u Prijedoru u ukupnom rezultatu. Razlika u Doboju će biti povećan za 1000 glasova u Laktašima za 300. U Bratuncu 200 glasova. To govori da su probudili inat građana da brane našu budućnost i da sami donosimo odluke.“

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izbori su ponovljeni na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Pravo glasa imalo je ukupno 84.474 birača. Glasalo je 41.826 ili 49,51% birača.