logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo obraćanje iz SNSD-a: "Siniša Karan u prednosti"

Prvo obraćanje iz SNSD-a: "Siniša Karan u prednosti"

Autor Haris Krhalić
0

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević obratio se nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Radovan Kovačević Izvor: Mondo - Slaven Petković

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević obratio se na pres konfereciji ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta, a najprije se zahvalio svima koji su izašli na izbore.

Kovačević je prozvao opoziciju, rekavši da je "ono što su danas radili sramota".

"Ono što su danas radili iz opozicije nije demokratija, nego sramota. Prepadali su ljude, provocirali, fotografisali i snimali obične ljude, nazivali ih kriminalcima."

Prema prvim nezvaničnim rezultatima koji su stigli u SNSD, njihov kandidat na malom uzorku vodi.

"Trenutni podaci ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske pokazuju da je kandidat SNSD-a Siniša Karan u ozbiljnoj prednosti", izjavio je Kovačević i dodao:

"Vjerujemo da ćemo brzo biti u prilici da proglasimo pobjedu, da čuvamo stabilnost Republike Srpska i da idemo u nove pobjede".

On je naveo da u Zvorniku Siniša Karan vodi sa 280 glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša svojio 60 glasova.

Kovačević je dodao da Karan vodi i u Bratuncu u odnosu na Blanušu sa 240 prema 90 glasova.

Podsjećao, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izbori su ponovljeni na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Pravo glasa imalo je ukupno 84.474 birača.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SNSD Radovan Kovačević prijevremeni izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ