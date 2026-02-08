Prvo obraćanje iz SNSD-a: "Siniša Karan u prednosti"

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević obratio se nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević obratio se na pres konfereciji ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta, a najprije se zahvalio svima koji su izašli na izbore.

Kovačević je prozvao opoziciju, rekavši da je "ono što su danas radili sramota".

"Ono što su danas radili iz opozicije nije demokratija, nego sramota. Prepadali su ljude, provocirali, fotografisali i snimali obične ljude, nazivali ih kriminalcima."

Prema prvim nezvaničnim rezultatima koji su stigli u SNSD, njihov kandidat na malom uzorku vodi.

"Trenutni podaci ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske pokazuju da je kandidat SNSD-a Siniša Karan u ozbiljnoj prednosti", izjavio je Kovačević i dodao:

"Vjerujemo da ćemo brzo biti u prilici da proglasimo pobjedu, da čuvamo stabilnost Republike Srpska i da idemo u nove pobjede".

On je naveo da u Zvorniku Siniša Karan vodi sa 280 glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša svojio 60 glasova.

Kovačević je dodao da Karan vodi i u Bratuncu u odnosu na Blanušu sa 240 prema 90 glasova.

Podsjećao, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izbori su ponovljeni na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Pravo glasa imalo je ukupno 84.474 birača.