"Pod lupom": Na 15 posmatranih biračkih mjesta prosječna izlaznost veća od 25 odsto

Koalicija „Pod lupom“ objavila je prve nalaze posmatranja izbornog dana do 12.00 časova na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, upozorivši na ponavljanje izbornih nepravilnosti koje su zabilježene i u ranijim izbornim ciklusima

Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Na osnovu izvještaja posmatrača raspoređenih na skoro stotinu biračkih mjesta na kojima se izbori ponavljaju, zabilježene su indicije ozbiljnih nepravilnosti u izbornom procesu. Među težim oblicima nepravilnosti navode se sumnje da su pojedini predsjednici biračkih odbora povezani sa političkim strankama, o čemu je Koalicija "Pod lupom" već ranije izvještavala.

Na najmanje jednom biračkom mjestu zabilježen je organizovani prevoz birača na glasanje, kao i nezakoniti pritisci na birače u vidu nagovaranja da glasaju za određenog kandidata.

Posmatrači su registrovali i nepravilnosti koje se, kako navode, tradicionalno ponavljaju. Porodično glasanje evidentirano je na 38,8 odsto biračkih mjesta, dok je na 25,5 odsto biračkih mjesta zabilježeno vraćanje birača jer nisu bili na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

Problemi su uočeni i kod glasanja uz pomoć drugog lica. Na 18,4 odsto biračkih mjesta birači koji su koristili pomoć nisu imali dokaz da im je ona zaista potrebna, dok je na 16,3 odsto biračkih mjesta zabilježeno da jedna osoba pomaže većem broju birača u glasačkoj kabini.

Primjedbe na rad biračkih odbora zabilježene su na deset biračkih mjesta. Na dva biračka mjesta bila je ugrožena tajnost glasanja, dok na pojedinim mjestima posmatrači nisu mogli neometano pratiti izborni proces, a evidentirano je i glasanje bez provjere identifikacionih dokumenata.

Kada je riječ o izlaznosti, Koalicija "Pod lupom" navodi da je do 11.00 časova na posmatranim biračkim mjestima zabilježena izlaznost od 17,5 odsto. To je nešto više u odnosu na prijevremene izbore održane u novembru 2025. godine, kada je izlaznost u isto vrijeme iznosila 9,7 odsto, te gotovo jednako izlaznosti na Opštim izborima 2022. godine, koja je do 11.00 časova iznosila 17 odsto.

Na 15 posmatranih biračkih mjesta zabilježena je prosječna izlaznost veća od 25 odsto, a na jednom biračkom mjestu glasalo je 267 birača u periodu od četiri sata, što predstavlja više od jednog birača u minuti.

Iz Koalicije „Pod lupom“ pozvali su građane da sve izborne nepravilnosti prijave putem besplatnog telefonskog broja 080 05 05 05 ili društvenih mreža ove organizacije. Najavljeno je da će naredno saopštenje o toku glasanja, izlaznosti i nepravilnostima do 15.00 časova biti objavljeno u 16.00 časova, dok je konferencija za medije planirana za večernje sate.