Posmatrač iz Doboja demantovao Sanju Vulić: Nisam je snimao, nisam znao ni ko je (VIDEO)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
2

Stamenko Popović iz Teslića, posmarač iz SDS-a na prijevremenim izborima u Doboju ispričao novinarima šta se desilo sa Sanjom Vulić.

Posmatrač demantovao tvrdnje Sanje Vulić sa glasanja Izvor: YouTube/Screenshot

Podsjećamo, potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da joj je jutros prilikom glasanja na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu u Doboj povrijeđeno pravo na tajnost i slobodu glasanja.

Tvrdi da je prilikom izlaska sa biračkog mjesta nepoznato lice snimalo, što je odmah prijavila policiji.

Vulićeva je rekla da je naknadno saznala da je snimao pedesetčetvorogodišnji Stamenko Popović iz Teslića.

Popović je novinarima ispričao da je bio napolju i da je od mlađeg kolege dobio poruku da ga je neko verbalno napao na biračkom mjestu. 

"Ispred biračkog mjesta sreo sam neku gospođu, za koju tad nisam znao ko je. Držao sam telefon u ruci, jer mi je kolega još uvijek pisao, rekao je da je Vulić demonstrativno napustila glasačko mjesto. Za njom je išao neki čovjek koji mi je rekao "Nemojte snimati". Rekao sam da ne snimam, tu je bila milicija, svjedočili su sceni, ponudio sam da vide moj telefon i zadnje snimke i fotografije", rekao je Popović.

On je kasnije priveden, a kaže da mu je Vulićeva rekla da je "štićena ličnost".

Poslušajte izjavu:

Sanja Vulić Doboj glasanje incident prijevremeni izbori

Komentari 2

Svi komentari

K

Ko bi nju snimao

X men

@K Niko, sta se ima tu vidjeti ruzna ko lopov

