CIK BiH razriješio četiri predsjednika biračkih odbora u Doboju na hitnoj sjednici

Centralna izborna komisija (CIK) BiH razriješila je danas četiri predsjednika biračkih odbora u Doboju i njihove zamjenike, te imenovala nove.

Izvor: CIK BiH

Odluka je usvojena sa pet glasova za i dva protiv.

Hitnoj sjednici CIK-a u sjedištu u Sarajevu prisustvovao je samo član Komisije Željko Bakalar, koji je, kako je rekao, po ovlaštenju predsjednika CIK-a Jovana Kalabe rukovodio radom sjednice.

Bakalar je potom telefonom zvao članove CIK-a koji su se izjašnjavali o dnevnom redu sjednice i odluci o razrješenju četiri predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika u Doboju.

Protiv je glasao član CIK-a Vlado Rogić, koji je naveo da se ovo čini u posljednjem trenutku i da će ovim samo biti napravljena zbrka na terenu.

On je naveo da je CIK na posljednjim izborima ovakve stvari samo izbjegavao, te ukazao da odluka koju su donijeli nije pravosnažna i da je pitanje takvog postupanja.

Protiv je glasao i član CIK-a Ahmet Šantić, koji je istakao da u odluci nije navedeno po čijoj se inicijativi donosi, da se ovim doprinosi kršenju izborne ćutnje, da nisu utvrđene sve činjenice i da je upitno sprovođenje odluke, jer je rok za prigovor 72 sata.

Osim Bakalara sjednici je u sjedištu Komisije prisustvovao i generalni sekretar CIK-a Goran Mišković, koji je rekao da je ova odluka razmatrana "na osnovu informacija o uključenosti osam osoba u biračkim odborima u aktivnosti političke stranke, što je u suprotnosti sa zakonom".

Iz Tranperensi internešnela je saopšteno da je CIK ovu odluku nakon njihovog upozorenja.