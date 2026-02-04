CIK BiH o ponovnim izborima: Pravo glasa ima 84.474 birača, troškovi 600.000 KM

CIK BiH se oglasio o ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske koji će se održati 8. februara 2026. na 136 biračkih mjesta.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) oglasila se o održavanju ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, koji će se održati u nedjelju, 8. februara 2026. godine.

Biračka mjesta biće otvorena od 07:00 do 19:00 sati. Ponavljanje izbora provodi se na osnovu istih kandidatskih lista i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na prethodnim, poništenim izborima. Pravo glasa ima 84.474 birača.

CIK BiH je naredio izborim komisijama osnovnih izbornih jedinica da obavijeste birače o lokacijama biračkih mjesta. Zabranjeno je objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnijenja 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno od petka, 6. februara 2026. godine u 07:00 sati do zatvaranja biračkih mjesta 8. februara. Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja.

Procijenjeni troškovi održavanja ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika RS iznose 600.000 KM.

Svi posmatrači akreditovani za prethodne prijevremene izbore, njih ukupno 4.894, imaju pravo posmatranja ponovnih izbora, a CIK BiH smatra da njihov angažman doprinosi kredibilitetu i integritetu izbornog procesa. Posmatrači su obavezni da na biračkom mjestu pokažu odluku o akreditovanju, akreditaciju i lični identifikacioni dokument.

Podsjećamo, nakon što je Centralna izborna komisija BiH izbrisala podatke sa 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, na kojima su poništeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kandidat SDS-a Branko Blanuša trenutno vodi sa 5.701 glasom razlike u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

Prema ažuriranim podacima objavljenim na internet stranici CIK-a, Siniša Karan ima 195.686 glasova, odnosno 48,57 odsto, dok je Branko Blanuša osvojio 201.387 glasova, što iznosi 49,99 odsto.