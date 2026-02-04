Nikola Lazarević povlači kandidaturu za predsjednika Srpske

Kandidat Ekološke partije za predsjednika Republike Srpske Nikola Lazarević saopštio je da se povlači iz izborne trke.

Izvor: RTRS

Kako je naveo, glavni razlog za ovakvu odluku je želja da ne našteti drugom opozicionom kandidatu, Branku Blanuši (SDS).

Lazarević je istakao da je njegova kandidatura imala za cilj ukazivanje na neophodnost promjena u Republici Srpskoj i afirmaciju projekta "Srpska za 21. vijek". On je podsjetio na ranije uspjehe partije, poput zaustavljanja izgradnje mini-hidrocentrala, ali se požalio na medijsku blokadu.

Iako je kampanju iskoristio za promociju ekoloških i nacionalno odgovornih politika, Lazarević je poručio da je izborni rezultat za njega bio sekundarna stvar.