logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Lazarević povlači kandidaturu za predsjednika Srpske

Nikola Lazarević povlači kandidaturu za predsjednika Srpske

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Kandidat Ekološke partije za predsjednika Republike Srpske Nikola Lazarević saopštio je da se povlači iz izborne trke.

Nikola Lazarević Izvor: RTRS

Kako je naveo, glavni razlog za ovakvu odluku je želja da ne našteti drugom opozicionom kandidatu, Branku Blanuši (SDS).

Lazarević je istakao da je njegova kandidatura imala za cilj ukazivanje na neophodnost promjena u Republici Srpskoj i afirmaciju projekta "Srpska za 21. vijek". On je podsjetio na ranije uspjehe partije, poput zaustavljanja izgradnje mini-hidrocentrala, ali se požalio na medijsku blokadu.

Iako je kampanju iskoristio za promociju ekoloških i nacionalno odgovornih politika, Lazarević je poručio da je izborni rezultat za njega bio sekundarna stvar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Lazarević Ekološka partija prijevremeni izbori izbori 2025.

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ