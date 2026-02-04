Glasanje u nedjelju: Evo gdje je jedino biračko mjesto u Banjaluci

U okviru ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji će se održati u nedjelju, 8. februara, u Banjaluci će biti otvoreno samo jedno biračko mjesto.

Podsjećamo, glasanje na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske održaće se na ukupno 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova, na kojima pravo glasa ima oko 85.000 birača. Važno je naglasiti da će na ponovljenim izborima moći da glasaju isključivo birači koji su upisani u birački spisak na tim konkretnim biračkim mjestima, dok se izbori ne ponavljaju na ostalim lokacijama.

Prema odluci Centralne izborne komisije BiH (CIK), glasanje u osnovnoj izbornoj jedinici Banjaluka obaviće se isključivo na biračkom mjestu 034B238 (ŠARGOVAC 2). Biračko mjesto će se nalaziti u prostorijama Osnovne škole "Đura Jakšić" (učionica broj 2), u Subotičkoj ulici broj 28.

Vrata birališta biće otvorena od 07.00 do 19.00 časova.

Iz Gradske izborne komisije (GIK) podsjećaju mještane Šargovca koji su upisani na ovo biračko mjesto da na glasanje ponesu jedan od važećih identifikacionih dokumenata BiH (ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu). Pravo glasa imaju svi punoljetni državljani koji su u Centralnom biračkom spisku zavedeni na ovoj lokaciji.

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH juče izbrisala podatke sa 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, na kojima su poništeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kandidat SDS-a Branko Blanuša trenutno vodi sa 5.701 glasom razlike u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana. Prema ažuriranim podacima objavljenim na internet stranici CIK-a, Siniša Karan ima 195.686 glasova, odnosno 48,57 odsto, dok je Branko Blanuša osvojio 201.387 glasova, što iznosi 49,99 odsto.

Birači mogu izvršiti provjeru svog biračkog prava i biračkog mjesta na dva načina: na stranici CIK BiH, kao i putem telefona 051/244-531 i 244-532 u Centru za birački spisak.