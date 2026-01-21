logo
CIK BiH počinje pripremu 85.070 listića za ponovljene izbore u Republici Srpskoj

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) saopštila je da sutra, 22. januara, u 10:00 časova počinje postupak pripreme glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

CIK BiH počinje pripremu 85.070 listića za ponovljene izbore u Republici Srpskoj Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema utvrđenoj instrukciji, glavni centar za brojanje će za potrebe ponovljenog procesa koristiti 85.070 neiskorištenih listića sa izbora održanih 23. novembra 2025. godine.

"Listići će biti preuzeti iz vreća sa redovnih biračkih mjesta u osnovnim izbornim jedinicama Bijeljina i Brčko Distrikt. Ukoliko u ovim jedinicama ne bude dovoljan broj listića, planirano je preuzimanje neiskorištenog materijala iz opštine Modriča", navode iz CIK-a.

Dodaju da će vreće glasačkim listićima biti dopremljene iz skladišta CIK-a BiH u glavni centar za brojanje uz policijsku pratnju. Nakon pripreme, sav materijal će do 26. januara biti dostavljen štampariji "CPA d.o.o." u Kalesiji.

Zadatak štamparije je da na prednjoj strani svakog listića, preko teksta uputstva o glasanju, utisne oznaku "Ponovni izbori", čime se osigurava validnost i razlikovanje materijala od prethodnog izbornog procesa.

Promjena lokacije i nadzor Iz CIK-a napominju da je Glavni centar za brojanje iz tehničkih razloga privremeno premješten. Postupak će se obavljati u prostorijama Centra za edukaciju CIK-a BiH, na adresi Danijela Ozme 7 u Sarajevu.

"Cjelokupan proces pripreme listića otvoren je za sve akreditovane posmatrače koji imaju odobrenje za rad u Glavnom centru za brojanje, u skladu sa važećim propisima", ističu iz CIK-a BiH.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija donijela je odluku da 8. februara budu održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, gdje će oko 85.000 građana imati pravo glasa. Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Tagovi

prijevremeni izbori izbori 2025. CIK BiH

