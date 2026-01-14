logo
SDS optužuje CIK za saučesništvo u izbornoj krađi: "Odluka o posmatračima je bez logike"

SDS optužuje CIK za saučesništvo u izbornoj krađi: "Odluka o posmatračima je bez logike"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Srpska demokratska stranka saopštila je danas da je Centralna izborna komisija (CIK) BiH negativno odgovorila na njihov upit o mogućnosti akreditovanja novih posmatrača na 136 biračkih mjesta na kojima se ponavljaju izbori.

SDS optužuje CIK za saučesništvo u izbornoj krađi: "Odluka o posmatračima je bez logike" Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iz ove stranke ističu da CIK nije konkretno odgovorio ni na pitanje da li izbore mogu nadgledati već akreditovani posmatrači iz drugih izbornih jedinica.

U SDS-u smatraju da je odluka kojom se onemogućava zamena posmatrača "nerazumna i bez logike". Poručuju da su, nakon što su izbori na ovim mjestima poništeni zbog ubacivanja listića i potpisivanja drugih lica, promijenjeni birački odbori, te da je nelogično da isti ti posmatrači, koji su bili dio kompromitovanog procesa, ostanu na svojim mjestima.

"Na ovaj način ostavljaju se širom otvorena vrata za ponavljanje izbornih krađa. SDS u Zvorniku nije imala akreditovane posmatrače i ovakvom odlukom se onemogućava zaštita zakonitosti", navode u saopštenju.

Iz ove stranke upozoravaju da se za ponavljanje izbora troši 600.000 KM budžetskih sredstava, ali da će se oni sprovesti po "staroj matrici" jer CIK odbija da koristi izborne tehnologije koje već posjeduje u magacinima. U SDS-u izražavaju sumnju da je cilj ovakvih odluka da Republika Srpska ne dobije novog predsjednika sve do raspisivanja izbora 2026. godine.

Zbog svega navedenog, SDS je najavila ulaganje žalbe Apelacionom odjeljenju Suda BiH.

"Iskoristićemo sva pravna i demokratska sredstva da zaštitimo volju građana čak i od CIK-a", poručili su iz stranke, najavljujući da će se u narednom periodu baviti i pitanjem odgovornosti za neažurne biračke spiskove na kojima se nalazi ogroman broj preminulih lica.

SDS CIK BiH prijevremeni izbori izbori 2025.

