Bijela kuća pokazala kako je Tramp pratio napad na Iran: Sa kačketom na glavi gledao bombardovanje

Bijela kuća prikazala kako je Tramp pratio operaciju "Epski bijes" u Vašingtonu.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Bijela kuća je na svom "X" profilu objavila fotografiju iz situacione sobe u kojoj je bio američki predsjednik Donald Tramp sa najbližim saradnicima kako bi pratio operaciju "Epski bijes". Tramp je nosio bijeli kačket sa natpisom "USA" koji je imao i tokom dana kada se obratio javnosti nakon početka napada na Iran.

Na fotografiji se vidi pored Trampa i Marko Rubio, državni sekretar. Tu je i američki potpredsjednik Džejms Di Vens.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse)February 28, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države su rano jutros izvele masovni vojni napad na Iran širom zemlje. Visoki izraelski zvaničnik je za "Rojters" potvrdio da je ubijen vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei.

