Bijela kuća pokazala kako je Tramp pratio napad na Iran: Sa kačketom na glavi gledao bombardovanje

Izvor mondo.rs
0

Bijela kuća prikazala kako je Tramp pratio operaciju "Epski bijes" u Vašingtonu.

Tramp pratio napad na iran uživo Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Bijela kuća je na svom "X" profilu objavila fotografiju iz situacione sobe u kojoj je bio američki predsjednik Donald Tramp sa najbližim saradnicima kako bi pratio operaciju "Epski bijes". Tramp je nosio bijeli kačket sa natpisom "USA" koji je imao i tokom dana kada se obratio javnosti nakon početka napada na Iran.

Na fotografiji se vidi pored Trampa i Marko Rubio, državni sekretar. Tu je i američki potpredsjednik Džejms Di Vens.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države su rano jutros izvele masovni vojni napad na Iran širom zemlje. Visoki izraelski zvaničnik je za "Rojters" potvrdio da je ubijen vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei.

Pogledajte fotografije napada na Iran

