Zatvoren vazdušni prostor nad Bliskim istokom: Suspendovani letovi za i iz Dubaija, blokirano hiljade putnika

Avio-kompanije su u subotu suspendovale letove širom Bliskog istoka, uključujući i one ka i iz Dubaija, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran, čime je region ponovo gurnut u vojnu eskalaciju, javlja Rojters.

Izvor: AFP / AFP / Profimedia

Avio-saobraćaj širom Bliskog istoka pretrpio je ozbiljan poremećaj nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojne udare na Iran, a Teheran uzvratio raketnim napadima. Prema podacima sa servisa za praćenje letova, vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela i Bahreina bio je gotovo prazan.

Kompanija Dubai Airports saopštila je da su svi letovi na aerodromima Dubai International Airport, koji je prošle godine opslužio gotovo 100 miliona putnika, kao i na aerodromu Al Maktoum International Airport, suspendovani do daljnjeg, uz apel putnicima da ne dolaze na aerodrome.

Zbog zatvaranja više regionalnih vazdušnih prostora, avio-kompanija Emirates privremeno je obustavila operacije ka i iz Dubaija, dok je njena sestrinska kompanija Flydubai takođe saopštila da je suspendovala letove. Etihad Airways naveo je da su svi polasci iz Abu Dabija obustavljeni do nedjelje u 10 časova po GMT-u, dok će letovi koji su trebali sletjeti prije tog roka biti otkazani ili vraćeni na polazne aerodrome.

Prema preliminarnim podacima analitičke kuće Cirium, gotovo 40 odsto letova prema Izraelu i oko 6,7 odsto letova ka širem regionu otkazano je samo u subotu, a očekuje se dalji rast tog broja.

Na aerodromu Hamad International Airport u Dohi, putnici su ostali blokirani, dok su šalteri bili gotovo prazni, a mnogi su čekali informacije o nastavku putovanja. Svjedoci su za Rojters govorili o eksplozijama širom Zaliva, uključujući Dohu, Abu Dabi i Dubai.

Nakon napada, Izrael, Iran, Irak, Bahrein, Katar, Kuvajt i Jordan zatvorili su svoj vazdušni prostor. Prema podacima servisa Flightradar24, avioni su preusmjeravani ka aerodromima u Larnaki, Džedi, Kairu i Rijadu.

Evropska agencija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja EASA preporučila je evropskim avio-kompanijama da izbjegavaju pogođeni vazdušni prostor.

JUST IN: Footage shows intercepted Iranian ballistic missile crashing and exploding into a residential area in Qatar.pic.twitter.com/aye5QD04dG — BRICS News (@BRICSinfo)February 28, 2026

Brojne evropske i svjetske kompanije otkazale su letove. British Airways obustavio je letove ka Tel Avivu i Bahreinu do 3. marta, dok je Lufthansa suspendovala letove ka i iz Dubaija tokom vikenda, te privremeno obustavila linije ka Tel Avivu, Bejrutu i Omanu. Air France, Iberia i Wizz Air takođe su suspendovali dio operacija.

Letove su obustavile i regionalne kompanije poput Qatar Airways, Kuwait Airways i Turkish Airlines, dok je Oman Air suspendovao sve letove ka Bagdadu.

Stručnjaci upozoravaju da bi zatvaranje vazdušnog prostora moglo potrajati.

"Putnici i avio-kompanije mogu očekivati da će vazdušni prostor u regionu biti zatvoren duže vrijeme", izjavio je Erik Šauten iz konsultantske kuće za bezbjednost vazdušnog saobraćaja Dyami.

Eskalacija sukoba dodatno je produbila nestabilnost u regionu i zadala novi udarac globalnom avio-saobraćaju, koji se već suočava sa posljedicama rata u Ukrajini i povećanim bezbjednosnim rizicima iznad konfliktnih zona.