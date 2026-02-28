logo
Poreski inspektori FBiH u akciji: U jednom danu izrečene kazne vrijednosti 421.500 KM

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Inspektori Poreske uprave Federacije BiH tokom kontrola širom ovog entiteta otkrili su 84 neprijavljena radnika, zapečatili 23 objekta i izrekli novčane kazne u ukupnom iznosu od 421.500 KM.

Poreska uprava FBiH izrekla kazne od 421.500 KM Izvor: Poreska uprava FBiH

Inspektori su juče obavili 302 kontrole poreskih obveznika iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, igara na sreću, pekarstva, građevinarstva i drugih uslužnih djelatnosti provjeravajući da li poštuju propise o porezima, fiskalnim kasama, doprinosima i prijavi radnika.

U kontrolama je zatečeno 880 prijavljenih i 84 neprijavljena radnika, četiri obveznika nisu imala fiskalni uređaj, a 74 nisu evidentirala promet, te su zbog nepravilnosti u 123 slučaja izdati prekršajni nalozi.

Podaci pokazuju da 40,72 odsto kontrolisanih poreskih obveznika nije uskladilo poslovanje s važećim propisima u FBiH, saopšteno je iz federalne Poreske uprave.

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 57 kontrola i izrečene su kazne od 65.600 KM, dok je u Tuzlanskom kantonu u 52 kontrole izrečeno 85.350 KM kazni i zapečaćeno sedam objekata.

U Zeničko-dobojskom kantonu obavljena je 61 kontrola, a izrečene kazne iznosile su 61.700 KM. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu kazne su iznosile 41.200 KM, a u Srednjobosanskom 61.850 KM.

Inspekcijski nadzor sproveden je i u ostalim kantonima, gdje su takođe utvrđene nepravilnosti i izrečene novčane kazne.

Iz Poreske uprave FBiH najavljeno je da će kontrole biti nastavljene s ciljem jačanja poreske discipline i suzbijanja sive ekonomije. 

(Srna)

Tagovi

FBiH Poreska uprava FBiH

