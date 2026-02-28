logo
Prvo saopštenje Rusije: Moskva osudila napad na Iran, pozvali na diplomatsku akciju

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navelo je danas u saopštenju da je napad Amerike i Izraela na Iran bila planirana vojna akcija protiv suverene države.

"Obim i karakter prethodnih vojno-političkih i propagandnih priprema za ovaj nepromišljeni potez, uključujući prebacivanje velike američke vojne grupacije u region, ne ostavljaju sumnju da se radi o unaprijed planiranom i neprovociranom aktu oružane agresije protiv suverene i nezavisne države, člana UN, u suprotnosti sa osnovnim principima i normama međunarodnog prava", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenose RIA Novosti.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na hitan prekid američkih i izraelskih udara na Iran i naglasilo da situacija mora da se "vrati na put političkog i diplomatskog rješenja".

U saopštenju se navodi da međunarodna zajednica treba brzo da pruži objektivnu procjenu onoga što je nazvalo "neodgovornim akcijama koje rizikuju dalju destabilizaciju regiona".

Ministarstvo spoljnih poslova je dodalo da je Moskva, kao i ranije, spremna da pomogne u naporima da se pronađu mirna rješenja zasnovana na međunarodnom pravu, međusobnom poštovanju i ravnoteži interesa. 

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Talas napada na Izrael

Izvor je za CNN potvrdio da je napad Izraela na Iran bio koordinisan sa Amerikom. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je započeo "prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada" na Izrael, objavila je agencija Tasnim.

U saopštenju je navedeno da su napadi usledili "kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran".

(Srna/Mondo)

Rusija SAD Iran

Darko

Moskva samo osuduje a sve dozvoljava. Talk su 90tih izdali Srbiju.

