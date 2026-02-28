Tuzlanski penzioneri na ulicama: Protestuju zbog malih penzija

Tuzlanski penzioneri izašli su danas u mirnu protestnu šetnju da bi upozorili, kako su naveli, da su dovedeni na rub egzistencije, nezadovoljni visinom penzija i odnosom institucija prema njihovom materijalnom položaju.

Okupljeni su šetnjom kroz grad ukazali na dugogodišnje ignorisanje problema penzionera, ističući da su nakon decenija rada i izdvajanja u budžete danas primorani da biraju između kupovine lijekova i osnovnih životnih namirnica.

Posebno nezadovoljstvo izazvalo je najavljeno minimalno povećanje februarskih penzija, kao i poskupljenje osnovnih životnih namirnica, što dodatno opterećuje kućne budžete penzionera.

Organizatori protesta zatražili su da iznos minimalne penzije bude 51 odsto prosječne plate, navodeći da je on trenutno oko 41 odsto, prenose federalni mediji.

Penzioneri su poručili da protest nije politički skup već izraz nezadovoljstva generacije koja je decenijama stvarala ekonomsku osnovu države, te pozvali nadležne institucije da hitno pristupe sistemskom rješavanju pitanja njihovog standarda.

Ukoliko izostane konkretna reakcija, najavljeno je razmatranje novih oblika građanskog pritiska, uz stav da dostojanstvo u starosti mora biti pravo, a ne privilegija.

