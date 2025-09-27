Protest penzionera u Tuzli: Traže veće penzije i bolji socijalni status (VIDEO)

Tuzlanski penzioneri održali su danas u centru grada protest zahtijevajući povećanje iznosa penzija i poboljšanje socijalnog statusa, ukazujući na težak položaj u kome se nalaze.

Izvor: RTV Slon - Tuzla

Zahtijevajući povećanje penzija u skladu sa rastom plata, jer penzije nisu dovoljne za pokrivanje najosnovnijih životnih troškova, penzioneri su naveli da će nastaviti sa pritiscima na nadležne institucije sve dok se ne izbore za veće penzije i bolju socijalnu zaštitu.

Penzioneri su na protestu nosili transparente "Tuzla neće stati", "Ko ne želi da se bori, nema pravo da se žali", "Bruka i sramota, povećanja mjesečnih primanja premijeru FBiH 1.000 KM, radniku 400, a penzioneru 25 KM" i slično.

Protest je protekao mirno.

(Srna)