Duže prima penziju nego što mnogi rade: Baka (105) je rekorderka Srpske, a ovo su i ostali stogodišnjaci

Najstarija penzionerka u Republici Srpskoj ima 105 godina, pokazuju podaci Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

"Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske raspolaže podacima da je najstariji korisnik prava iz penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj S.K. rođena početkom 1920. godine sa područja opštine Foča", rekli su iz ovog fonda.

Ova penzionerka porodičnu penziju prima neprekidno od 1989. godine, što znači da je korisnik prava već 36 godina.

Pored nje među najstarijim korisnicima je i M.G. iz Banjaluke, rođen krajem 1920. godine, korisnik starosne penzije 35 pet godina.

Sljedeća je A.M. iz Doboja, rođena takođe krajem 1920. godine, korisnik porodične penzije i korisnik prava takođe 35 godina.

"Ovi podaci potvrđuju da dugogodišnji korisnici penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj uživaju kontinuitet isplate i zaštitu svojih prava, što je jedan od prioriteta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje", kažu iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

(InfoBijeljina)