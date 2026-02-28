logo
Konaković: Ambasade BiH na Bliskom istoku u stalnoj komunikaciji s građanima, evakuacije po potrebi

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zabilježenih eksplozija u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine poduzelo je mjere zaštite svojih građana.

Konaković o evakuaciji državljana BiH sa Bliskog istoka Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Šef bh diplomatije Elmedin Konaković potvrdio je za Fenu da je dio osoblja ambasada već evakuisan, zajedno sa porodicama i nekoliko državljana BiH koji su izrazili želju da napuste region.

"Jutros smo uspjeli iz Ministarstva vanjskih poslova uspostaviti kontakt i s Ambasadom u Teheranu. Ranije smo već evakuisali dio osoblja, ustvari porodice članova našeg osoblja i nekoliko građana BiH koji su izrazili želju da budu evakuisani. Neki su na lični zahtjev ostali. U Ambasadi imamo dvije osobe koje su još uvijek tamo i s njima smo jutros razgovarali. S drugim ambasadama smo u kontaktu i javlja nam se veliki broj naših građana zabrinutih za dešavanja", izjavio je Konaković, prenosi Klix.ba.

Naglasio je da su danas razgovarali s osobljem u ambasadama BiH u Dohi, Abu Dabiju i Kuvajtu koje su u stalnoj komunikaciji s građanima, te da se preporučuje svima koji to još nisu učinili da uspostave kontakt s diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

"Imali smo iz Bahreina nekoliko slučajeva, nekoliko javljanja. Ministarstvo će, ukoliko bude potrebe, poduzeti sve potrebne mjere za evakuaciju", istakao je Konaković.

Konaković je upozorio i na globalnu dimenziju trenutne eskalacija sukoba.

"Ovi sukobi već dobrano ugrožavaju globalnu stabilnost. Svjetski poredak, kakav smo poznavali, ne postoji. Ovo su neka čudna vremena i moramo se na njih donekle adaptirati", naveo je Konaković.

Prema njegovim riječima, BiH ima dobru komunikaciju s Evropskom unijom, Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama. Naše ambasade koordiniraju aktivnosti sa zemljama EU koje su prisutne u tom regionu, analiziraju situaciju i planiraju zajedničke poteze.

"Na prethodnim slučajevima evakuacija iz Gaze i Sirije pokazali smo visok stepen profesionalizma. Vjerujem da će naši ljudi odgovoriti i ovom zadatku", istakao je Konaković za Fenu.

Izrael i SAD su jutros pokrenuli opsežnu vojnu operaciju protiv Irana.

Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je početak napada, što je dovelo do nove drastične eskalacije tenzija na Bliskom istoku.

(Mondo)

