Za dva dana Poreska uprava zatvorila 54 objekta u Federaciji

Inspektori Poreske uprave Federacije BiH sproveli su u protekla dva dana 560 inspekcijskih nadzora, te zbog utvrđenih nepravilnosti zapečatili 54 objekta i izrekli kazne od 657.900 KM.

Izvor: Shutterstock

Kontrole su obuhvatile poreske obveznike koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, priređivanja igara na sreću, pekarstva, građevine i drugih uslužnih djelatnosti, saopšteno je iz federalne Poreske uprave.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 808 prijavljenih i 60 neprijavljenih radnika.

Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, devet poreskih obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 173 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.