Ahmed Kastrati, optuženi za ubistvo Saše Vilušića, ponovo u pritvoru

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Kantonalni sud u Tuzli ponovo je, na prijedlog tužilaštva, odredio pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo.

Kantonalni sud Tuzla Izvor: Kantonalni sud Tuzla

Vrhovni sud Federacije BiH ranije je ukinuo pritvor Kastratiju, po žalbi branioca, i naredio njegovo puštanje na slobodu.

Kastrati je ponovo uhapšen juče po nalogu Kantonalnog tužilaštva, a pritvor mu je određen jer bi, kako se navodi, mogao da ponovi krvično djelo, kao i zbog opasnosti od narušavanja javnog reda.

Kantonalni sud je saopštio da je rješenjem Vrhovnog suda FBiH uvažena žalba branioca optuženog i ukinuto rješenje Kantonalnog suda u Tuzli od 9. februara, kojim je optuženom produžen pritvor za još dva mjeseca.

Kastrati je optužen za ubistvo Saše Vilušića. On je 21. juna prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu nanio povrede Vilušiću od kojih je preminuo 10. jula.

