Izraelci tvrde: Hamnei je mrtav, pronađeno tijelo

Tijelo iranskog ajatolaha Alija Hamneija je pronađeno i potvrđeno je da je mrtav, kaže izraelski zvaničnik.
Rojters je objavio da je lider Irana mrtav.
"Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen je u vojnim udarima Izraela i Sjedinjenih Država i njegovo tijelo je pronađeno", rekao je Rojtersu neimenovani izraelski zvaničnik.
Izraelske i američke vazdušne snage su na početku napada gađale njegovu rezidenciju i izgleda da je on tada poginuo.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da postoje snažni pokazatelji da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei možda poginuo u zajedničkim raketnim udarima Izraela i SAD-a na Iran, iako iranske vlasti poriču da je nastradao, prenosi Rojters.
Khamenei has been eliminated and Israel say they have recovered his body with footage presented to Netanyahu.— Chyno News (@ChynoNews)February 28, 2026
The people of Iran are celebrating, cheers can be heard.@FaytuksNetworkreportspic.twitter.com/zfbOF1W9DU
Ajatolah Ali Hamnei (86) vladao je Iranom od 1989. godine. Kao vrhovni vođa, on ima konačnu riječ u svim ključnim segmentima vlasti - kontroliše izvršnu i zakonodavnu granu, pravosuđe, ali i vojsku u šiitskoj Islamskoj Republici.
Tokom gotovo četiri decenije na čelu države, Hamnei je gradio regionalnu moć Irana, nastojeći da parira sunitskim državama s druge strane Persijskog zaliva, dok je istovremeno razvijao nuklearni program koji je izazivao zabrinutost širom regiona.
Teheran je godinama zauzimao izrazito neprijateljski stav prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, dok je unutar zemlje silom gušio talase protesta i nezadovoljstva.
Ipak, najnoviji napadi na Iran dolaze u trenutku kada se zemlja suočava s nizom ozbiljnih kriza.
Hamnei je prošlog juna bio primoran da se skloni na nepoznatu lokaciju nakon napada u kojima je ubijeno više njegovih bliskih saradnika i komandanata Revolucionarne garde. U junu 2025. godine, udari Izraela i SAD teško su oštetili ključna iranska nuklearna i raketna postrojenja.
Masovni protesti u januaru, koje je pokrenulo ogorčeno stanovništvo opterećeno sankcijama, ugašeni su silom, uz hiljade žrtava.
U međuvremenu, od napada Hamasa, kojeg podržava Teheran, na Izrael 7. oktobra 2023. godine, regionalni uticaj Ajatolaha Hamneija dodatno je slabio.