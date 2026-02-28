Izraelci tvrde: Hamnei je mrtav, pronađeno tijelo

Tijelo iranskog ajatolaha Alija Hamneija je pronađeno i potvrđeno je da je mrtav, kaže izraelski zvaničnik.

Izvor: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rojters je objavio da je lider Irana mrtav.

"Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen je u vojnim udarima Izraela i Sjedinjenih Država i njegovo tijelo je pronađeno", rekao je Rojtersu neimenovani izraelski zvaničnik.

Izraelske i američke vazdušne snage su na početku napada gađale njegovu rezidenciju i izgleda da je on tada poginuo.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da postoje snažni pokazatelji da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei možda poginuo u zajedničkim raketnim udarima Izraela i SAD-a na Iran, iako iranske vlasti poriču da je nastradao, prenosi Rojters.

Khamenei has been eliminated and Israel say they have recovered his body with footage presented to Netanyahu.



The people of Iran are celebrating, cheers can be heard.@FaytuksNetworkreportspic.twitter.com/zfbOF1W9DU — Chyno News (@ChynoNews)February 28, 2026

Ajatolah Ali Hamnei (86) vladao je Iranom od 1989. godine. Kao vrhovni vođa, on ima konačnu riječ u svim ključnim segmentima vlasti - kontroliše izvršnu i zakonodavnu granu, pravosuđe, ali i vojsku u šiitskoj Islamskoj Republici.

Tokom gotovo četiri decenije na čelu države, Hamnei je gradio regionalnu moć Irana, nastojeći da parira sunitskim državama s druge strane Persijskog zaliva, dok je istovremeno razvijao nuklearni program koji je izazivao zabrinutost širom regiona.

Teheran je godinama zauzimao izrazito neprijateljski stav prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, dok je unutar zemlje silom gušio talase protesta i nezadovoljstva.

Ipak, najnoviji napadi na Iran dolaze u trenutku kada se zemlja suočava s nizom ozbiljnih kriza.

Hamnei je prošlog juna bio primoran da se skloni na nepoznatu lokaciju nakon napada u kojima je ubijeno više njegovih bliskih saradnika i komandanata Revolucionarne garde. U junu 2025. godine, udari Izraela i SAD teško su oštetili ključna iranska nuklearna i raketna postrojenja.

Masovni protesti u januaru, koje je pokrenulo ogorčeno stanovništvo opterećeno sankcijama, ugašeni su silom, uz hiljade žrtava.

U međuvremenu, od napada Hamasa, kojeg podržava Teheran, na Izrael 7. oktobra 2023. godine, regionalni uticaj Ajatolaha Hamneija dodatno je slabio.