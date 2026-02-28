logo
Brat Mila Đukanovića u pritvoru: Saslušavanje trajalo pet sati

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Biznismen i brat nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Aco Đukanović saslušavan je danas oko pet sati u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

aco đukanović u pritvoru nakon pretresa Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE

Zadržavanje mu je određeno zbog opasnosti od bjekstva, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

Saslušanju su prisustvovali advokati, među kojima je i Đukanovićeva sestra.

Đukanović je jutros uhapšen nakon što je policija juče pretresla njegovu imovinu u nikšićkom naselju Rastoci i u Podgorici.

Tokom pretresa kuće u Nikšiću policija je pronašla veću količinu oružja i municije, a tokom pretresa u zgradi u Podgorici u kojoj živi Aco Đukanović izuzeta je određena dokumentacija.

Riječ je o zgradi u kojoj su prostorije Prve banke, čiji je Aco Đukanović većinski vlasnik.

