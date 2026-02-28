logo
Šta se dešava sa saveznicima Irana? Huti u stanju pripravnosti, spremni na osvetu

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
0

Iako su saveznici Irana osudili napade, njihove sposobnosti su oslabile, a osvetnički udari još nisu pokrenuti.

Ko su saveznici Irana Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mreža savezničkih grupa koje Iran podržava širom Bliskog istoka oštro je osudila američko-izraelske napade na svog pokrovitelja, ali za sada nisu pokrenule osvetničke udare. Iako su te grupe u prošlosti brzo stajale u obrani Irana, svaka od njih je u posljednjim godinama znatno oslabila, piše CNN.

Hezbolah poziva na otpor

Hezbolah, nekada moćna sila u južnom Libanu čije su sposobnosti znatno umanjene u nizu izraelskih napada, pozvao je druge zemlje da se suprotstave napadima.

"Uvjereni smo da će američki i izraelski neprijatelj pretrpjeti snažan udarac i da od svoje tiranske, zločinačke agresije neće požnjeti ništa osim neuspjeha", poručila je grupa u saopštenju.

Huti u stanju pripravnosti

Vođa Huta, Abdulmalik al-Houthi, u televizijskom obraćanju izjavio je da su njegove snage "u stanju visoke pripravnosti za svaki mogući razvoj događaja".

Al-Houthi je takođe pokušao da umiri druge bliskoistočne zemlje koje bi se mogle suočiti s iranskim osvetničkim napadima, ističući da su ti udari "legitimno pravo Irana i da nisu usmjereni na zemlje u kojima se nalaze američke baze".

Hamas poziva na jedinstvo

Hamas, koji je pretrpio velike gubitke u ratu s Izraelom u Gazi i suočava se s razoružavanjem, objavio je saopštenje u kojem osuđuje napade i poziva na jedinstvo muslimana. U saopštenju je takođe ponovo potvrđena solidarnost s Iranom.

(Index/MONDO)

Tagovi

Iran saveznici Huti hamas

