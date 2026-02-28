Hitna sjednica Savjeta bezbjednosti zbog krize na Bliskom istoku

Hitna sjednica Savjeta bezbjednosti UN počela je u Njujorku i održava se na zahtjev Rusije i Kine, nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Izvor: X/CENTCOM/Printscreen

Ruska misija pri UN saopštila je da su Rusija i Kina zatražile hitni sastanak povodom napada na Iran.

Naglašeno je da će Rusija zatražiti od SAD i Izraela da odmah prekinu eskalaciju i da se vrate diplomatskom rješenju i da su spremni da pruži svaku neophodnu pomoć u tom procesu.

Generalni sekretar UN Antonio Guteres obratiće se Savjetu bezbjednosti.

SAD i Izrael napali su rano jutros Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima" do kojih je došlo nakon neuspjeha u više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa Sjedinjenim Državama širom Bliskog istoka.