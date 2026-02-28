logo
Hitna sjednica Savjeta bezbjednosti zbog krize na Bliskom istoku

Hitna sjednica Savjeta bezbjednosti zbog krize na Bliskom istoku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Hitna sjednica Savjeta bezbjednosti UN počela je u Njujorku i održava se na zahtjev Rusije i Kine, nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Rusija zatražiti od SAD i Izraela da odmah prekinu eskalaciju Izvor: X/CENTCOM/Printscreen

Ruska misija pri UN saopštila je da su Rusija i Kina zatražile hitni sastanak povodom napada na Iran.

Naglašeno je da će Rusija zatražiti od SAD i Izraela da odmah prekinu eskalaciju i da se vrate diplomatskom rješenju i da su spremni da pruži svaku neophodnu pomoć u tom procesu.

Generalni sekretar UN Antonio Guteres obratiće se Savjetu bezbjednosti.

SAD i Izrael napali su rano jutros Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima" do kojih je došlo nakon neuspjeha u više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa Sjedinjenim Državama širom Bliskog istoka.

Tagovi

Iran Izrael SAD Ujedinjene nacije

