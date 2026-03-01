Slavlje širom Irana nakon smrti vrhovnog vođe: Pogledajte neverovatne snimke iz Teherana (Video)

Slavlje na ulicama gradova Irana nakon vijesti da je ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei.

Nakon vijesti da je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, na ulicama mnogih gradova Irana izašli su brojni građani da proslave, prenosi "Skaj Njuz". Novinar "Skaja" Dominik Voghorn je na svom "X" profilu objavio snimka slavlja sa ulica Teherana, prijestonice Irana.

Veliki broj građana je primijećen na ulicama kako pjeva i slavi smrt Hamneija. Pojedini iranski mediji tvrde da on nije ubijen i da još uvijek komanduje vojskom iako nema zvaničnih informacija o dokaza o tome.

News of their supreme leader's death being greeted with fireworks by the people of Tehran according to video emerging from there tonight.https://t.co/OLrGjLtHvy — Dominic Waghorn (@DominicWaghorn)February 28, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Američke Države su juče izveli napad širom Irana. Teheran je ubrzo uzvratio napadima na zemlje u regionu u kojima ima američkih vojnih baza.

