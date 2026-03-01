logo
Slavlje širom Irana nakon smrti vrhovnog vođe: Pogledajte neverovatne snimke iz Teherana (Video)

Autor Aleksandar Blagić
Slavlje na ulicama gradova Irana nakon vijesti da je ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei.

Slavlje na ulicama Irana zbog ubistva ajatolaha Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon vijesti da je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, na ulicama mnogih gradova Irana izašli su brojni građani da proslave, prenosi "Skaj Njuz". Novinar "Skaja" Dominik Voghorn je na svom "X" profilu objavio snimka slavlja sa ulica Teherana, prijestonice Irana.

Veliki broj građana je primijećen na ulicama kako pjeva i slavi smrt Hamneija. Pojedini iranski mediji tvrde da on nije ubijen i da još uvijek komanduje vojskom iako nema zvaničnih informacija o dokaza o tome.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Američke Države su juče izveli napad širom Irana. Teheran je ubrzo uzvratio napadima na zemlje u regionu u kojima ima američkih vojnih baza.

00:35
Napad na Bahrain
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

