U Doboju spremni za ponavljanje izbore

Autor Haris Krhalić
0

﻿Na 31 biračkom mjestu u Doboju upisana su 17.562 birača.

Lokalni izbori 2024 BiH Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sve je spremno za ponavljanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske u nedjelju, 8. februara, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji (GIK).

Predsjednik dobojskog GIK-a Nenad Paleksić naveo je da su imenovali sve članove i zamjenike članova biračkih odbora, dok je Centralna izborna komisija BiH imenovala predsjednike i zamjenike biračkih odbora.

CIK BiH poništio je 24. decembra prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, među njima i u Doboju na 31 biračkom mjestu.

Prema podacima CIK-a BiH, na novembarskim izborima kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan u Doboju je dobio 16.326 glasa, a protivkandidat iz SDS-a Branko Blanuša 7.473.

Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku dobio je 64 glasa, Nikola Lazarević iz Ekološke partije 90, a nezavisni kandidati Slavko Dragičević i Igor Gašević, 96, odnosno 77.

