Glasački listići za ponovne izbore u Srpskoj danas odlaze u štampariju

Glavni centar za brojanje pripremio je 100.000 glasačkih listića za ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Listići će danas, uz policijsku pratnju, biti dostavljeni štampariji CPA d.o.o. Tojšići – Kalesija radi štampanja oznake „Ponovni izbori“ preko teksta uputstva o ispravnom načinu glasanja.

Priprema glasačkih listića počela je 22. januara i vršena je korištenjem neiskorištenih listića sa redovnih biračkih mjesta u osnovnim izbornim jedinicama Bijeljina, Brčko Distrikt i Modriča, sa prijevremenih izbora održanih 23. novembra 2025. godine.

Svi akreditovani posmatrači za rad Glavnog centra za brojanje mogli su pratiti postupak pripreme listića, u skladu sa važećim propisima. Zbog tehničkih razloga, Glavni centar za brojanje premješten je u Centar za edukaciju, u prostorije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u Ulici Danijela Ozme 7 u Sarajevu.