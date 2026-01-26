logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Glasački listići za ponovne izbore u Srpskoj danas odlaze u štampariju

Glasački listići za ponovne izbore u Srpskoj danas odlaze u štampariju

Autor Nikolina Damjanić
0

Glavni centar za brojanje pripremio je 100.000 glasačkih listića za ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske

Pripremljeno 100.000 glasačkih listića za ponovne prijevremene izbore u RS Izvor: Mondo/Slaven Petković

Listići će danas, uz policijsku pratnju, biti dostavljeni štampariji CPA d.o.o. Tojšići – Kalesija radi štampanja oznake „Ponovni izbori“ preko teksta uputstva o ispravnom načinu glasanja.

Priprema glasačkih listića počela je 22. januara i vršena je korištenjem neiskorištenih listića sa redovnih biračkih mjesta u osnovnim izbornim jedinicama Bijeljina, Brčko Distrikt i Modriča, sa prijevremenih izbora održanih 23. novembra 2025. godine.

Svi akreditovani posmatrači za rad Glavnog centra za brojanje mogli su pratiti postupak pripreme listića, u skladu sa važećim propisima. Zbog tehničkih razloga, Glavni centar za brojanje premješten je u Centar za edukaciju, u prostorije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u Ulici Danijela Ozme 7 u Sarajevu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prijevremeni izbori listići izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ