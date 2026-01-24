SDS razmatra bojkot ponovljenih izbora u Srpskoj zbog Pravilnika CIK-a

SDS razmatra mogućnost bojkota ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske, zakazanih za 8. februar na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Razlog za ovakvo razmatranje je, kako ističu u ovoj stranci, Pravilnik Centralne izborne komisije (CIK) koji, tvrde, povećava rizik od izborne krađe.

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković izjavio je da će konačna odluka o bojkotu biti donijeta nakon odgovora CIK-a na dopise i žalbe stranke.

„Suština je da Pravilnikom CIK-a, donesenim 8. januara, predsjednici gradskih izbornih komisija mogu popunjavati biračke odbore i bez članova SDS-a. To znači da stranka može ostati bez svojih predstavnika na velikom broju biračkih mjesta, što otvara prostor za izbornu krađu i prekrajanje volje građana“, naglasio je Nešković.

On je dodao da CIK ne dozvoljava akreditovanje novih posmatrača, što je, kako navodi, takođe problematično. Naglasio je da izbori trebaju biti održani na fer i regularan način, uključujući glasanje uz naglašeno izgovaranje imena birača, što je praksa koja je prije dvije godine promijenjena.

Član Glavnog odbora SDS-a i entitetski poslanik Nedeljko Glamočak istakao je da CIK ne poštuje Izborni zakon jer stranka nije u mogućnosti da imenuje svoje članove u biračkim odborima na ponovljenim izborima.

„To je urađeno Pravilnikom, a nijedan pravilnik ne može biti iznad Izbornog zakona koji jasno kaže da stranke koje učestvuju na izborima moraju imati svog člana u biračkom odboru“, rekao je Glamočak.

On je podsjetio i na odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti prethodnog saziva Vlade RS, čime je, prema njegovim riječima, ukazano na institucionalnu krizu kada je nakon presude predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku predložen mandatar za sastav Vlade RS.

„Sada se ulazi u spiralu problema. Najavljeno je pokretanje postupka utvrđivanja ustavnosti novog saziva Vlade RS. U SNSD-u očigledno misle ‘poslije mene potop’, jer za ovo što rade nema drugog objašnjenja“, zaključio je Glamočak.