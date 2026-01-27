SDS ipak izlazi na izbore, presudila instrukcija o članovima biračkih odbora

Srpska demokratska stranka (SDS) učestvovaće na ponovljenim izborima 8. februara, jer je posljednjom instrukcijom Centralne izborne komisije (CIK) ispunjen "minimum minimuma" uslova za regularnost, potvrdio je potpredsjednik ove stranke Želimir Nešković.

Izvor: SDS

Ključni razlog za odustajanje od razmatranog bojkota je odluka CIK-a koja omogućava da SDS, kao parlamentarna stranka sa kandidatom za predsjednika, ima najmanje jednog člana biračkog odbora na svakom od 136 mjesta na kojima se ponavlja glasanje.

Nešković je naglasio da će ova instrukcija omogućiti direktnu kontrolu procesa, što je bio presudan faktor.

"Ono što nam ostavlja minimum minimuma za učešće jeste današnja instrukcija CIK-a koja će omogućiti da imamo najmanje jednog člana biračkog odbora u ime SDS-a na svim biračkim mjestima", izjavio je Nešković.

Uprkos odluci o izlasku, iz SDS-a upozoravaju da se na ponovljene izbore ide u uslovima koji su teži nego 23. novembra, prvenstveno zbog nemogućnosti akreditovanja novih posmatrača. Nešković optužuje nadležne da su stvaranjem otežanih okolnosti pokušali "legalizovati izbornu krađu" sa prethodnog glasanja.

"Krali su nas na prethodnim izborima, a umalo da odlukama CIK-a ta krađa bude legalizovana praktično stvaranjem mnogo težih uslova", rekao je on.

Podsjeća da su nadležni odbili prijedloge o aktiviranju izbornog zakona u dijelu tehničkih izmjena, što podrazumijeva korištenje skenera, biometrijske kontrole birača i spreja za prste. Takođe, nije uvažen ni zahtjev da se glasači na biračkom mjestu prozivaju imenom i prezimenom, što je stranka predlagala kao ključnu mjeru za sprečavanje krađe identiteta, koju su identifikovali kao najčešći oblik zloupotrebe na prethodnim izborima.

"Ali ono što je minimum minimuma i što će praktično omogućiti da SDS učestuje na predstojećim izborima jeste preciznija odluka, odnosno instrukcija koju je dala CIK, a odnosi se na to da će SDS i sve druge stranke koji imaju kandidate za predsjednika, a koje su istovremeno parlamentarne u NSRS, imati najmanje po jednog člana na svakom od ovih 136 biračkih mjesta", kazao je Nešković.