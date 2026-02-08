Ponovljeni izbori u Republici Srpskoj počeli mirno, "Pod lupom" bilježi prve indicije nepravilnosti

Koalicija "Pod lupom" prati ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta. Izborni dan počeo uglavnom mirno, ali su zabilježene prve indicije nepravilnosti.

Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, koji se danas održavaju na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, započeli su uglavnom mirno, saopštila je Koalicija za slobodne i poštene izbore "Pod lupom".

Koalicija je na konferenciji za medije navela da je za današnji izborni dan angažovala ukupno 111 građanskih, nestranačkih posmatrača, koji prate kompletan izborni proces – od otvaranja biračkih mjesta, glasanja i zatvaranja, do brojanja glasova i pakovanja izbornog materijala.

Podsjećaju da su prijevremeni izbori održani 23. novembra 2025. godine poništeni na ovim biračkim mjestima nakon što je Centralna izborna komisija BiH utvrdila brojne nepravilnosti. Među njima su, kako navode, bile razlike u rezultatima nakon ponovnog brojanja glasova, sumnje na zloupotrebu identiteta i falsifikovanje potpisa, abnormalno visoka izlaznost na pojedinim mjestima, kao i neuobičajeno veliki broj nevažećih listića.

Prijavite nepravilnosti Iz Koalicije "Pod lupom" su pozvali građane da prijave sve nepravilnosti putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili preko društvenih mreža Koalicije.

Iz Koalicije ističu da posmatrači danas prate sve eventualne nepravilnosti koje bi mogle uticati na regularnost izbornog procesa, te da će odmah reagovati kako bi se one otklonile.

Međutim, iz koalicije navode da misiju realizuju u specifičnim uslovima, jer je CIK odbio da akredituje dodatne posmatrače, zbog čega Koalicija nije u mogućnosti da pokrije sva biračka mjesta. Trenutna pokrivenost iznosi 73 odsto, odnosno posmatrači su raspoređeni na 99 od ukupno 136 biračkih mjesta.

Koalicija je saopštila da je većina biračkih mjesta otvorena na vrijeme – tačno u sedam časova otvoreno je 99 odsto posmatranih mjesta, dok je manji broj otvoren sa kratkim zakašnjenjem.

Do devet časova zabilježene su prve indicije nepravilnosti, koje se uglavnom odnose na moguće prisustvo osoba povezanih sa političkim strankama u biračkim odborima, što je, prema Izbornom zakonu BiH, neprihvatljivo.