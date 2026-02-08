Ponovljeni izbori u RS: Prijedor, Banjaluka, Doboj i još 14 opština na biralištima

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se danas na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica. Glasanje je počelo u 7.00 časova i trajaće do 19.00 časova.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Biračka mjesta otvorena su u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH poništila glasove sa tih mjesta, kandidat SDS-a Branko Blanuša trenutno vodi u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana sa razlikom od 5.701 glas.

Ponovljeni izbori uslijedili su nakon što je Centralna izborna komisija BiH poništila rezultate sa ovih biračkih mjesta zbog utvrđenih nepravilnosti, a građani danas biraju predsjednika Republike Srpske u skladu sa zakonom.

Rezultati će biti objavljeni nakon zatvaranja biračkih mjesta i prebrojavanja glasova.