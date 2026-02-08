Sanja Vulić tvrdi da joj je povrijeđeno pravo na anonimno glasanje

Potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da joj je jutros prilikom glasanja na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu u Doboj povrijeđeno pravo na tajnost i slobodu glasanja.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tvrdi da je prilikom izlaska sa biračkog mjesta nepoznato lice snimalo, što je odmah prijavila policiji.

Ona je navela da je posmatrač "sa vidljivim tetovažama po tijelu bio na neprimjerenoj udaljenosti dok je ostvarivala svoje biračko pravo i intenzivno posmatrao njen lični identifikacioni dokument", kao dok se potpisivala u birački spisak.

"Njegovo ponašanje je bilo uznemirujuće i neprofesionalno. Postavljam javno pitanje sa kojim pravom posmatrač ima uvid u moj lični dokument i prati proceduru mog glasanja iz neposredne blizine? Poznato je da posmatrači nemaju pravo da uvidom u dokumente ili fizičkom blizinom utiču na birače, niti da ugrožavaju tajnost glasanja", navela je Vulićeva.

Ona je dodala da dodatno zabrinjava činjenica da ju je prilikom izlaska sa biračkog mjesta snimalo nepoznato lice, koje nije imalo nikakvu akreditaciju, niti je bilo dio biračkog odbora, niti zvanično prijavljeni posmatrač, što je odmah prijavila policiji.

Vulićeva je rekla da je naknadno saznala da je snimao pedesetčetvorogodišnji Spomenko Popović iz Teslića.

"U javnosti i kuloarima pojavile su se informacije da su posmatrači na ovom biračkom mjestu prisutni po navodnoj naredbi /člana Centralne izborne komisije BiH/ Vanje Bjelice Prutine zbog čega postavljam dodatno pitanje od kada i po kojem osnovu članovi ili pojedinci povezani sa CIK-om šalju posmatrače na biračka mjesta? Ko ih imenuje i akredituje i ko snosi odgovornost za njihovo ponašanje?", navela je Vulićeva.

Ona je istakla da očekuje hitno izjašnjavanje nadležnih institucija, uključujući CIK, kao i objašnjenje kolika je dozvoljena udaljenost posmatrača od birača, biračke kutije i stola, da li posmatrači imaju pravo uvida u lične dokumente, te ko je odgovoran za neovlašteno snimanje birača.

"Slobodni i pošteni izbori ne podrazumijevaju zastrašivanje, nadzor niti kršenje privatnosti građana", navela je Vulićeva.