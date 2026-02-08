logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sanja Vulić tvrdi da joj je povrijeđeno pravo na anonimno glasanje 2

Sanja Vulić tvrdi da joj je povrijeđeno pravo na anonimno glasanje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
2

Potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da joj je jutros prilikom glasanja na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu u Doboj povrijeđeno pravo na tajnost i slobodu glasanja.

Sanja Vulić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tvrdi da je prilikom izlaska sa biračkog mjesta nepoznato lice snimalo, što je odmah prijavila policiji.

Ona je navela da je posmatrač "sa vidljivim tetovažama po tijelu bio na neprimjerenoj udaljenosti dok je ostvarivala svoje biračko pravo i intenzivno posmatrao njen lični identifikacioni dokument", kao dok se potpisivala u birački spisak.

"Njegovo ponašanje je bilo uznemirujuće i neprofesionalno. Postavljam javno pitanje sa kojim pravom posmatrač ima uvid u moj lični dokument i prati proceduru mog glasanja iz neposredne blizine? Poznato je da posmatrači nemaju pravo da uvidom u dokumente ili fizičkom blizinom utiču na birače, niti da ugrožavaju tajnost glasanja", navela je Vulićeva.

Ona je dodala da dodatno zabrinjava činjenica da ju je prilikom izlaska sa biračkog mjesta snimalo nepoznato lice, koje nije imalo nikakvu akreditaciju, niti je bilo dio biračkog odbora, niti zvanično prijavljeni posmatrač, što je odmah prijavila policiji.

Vulićeva je rekla da je naknadno saznala da je snimao pedesetčetvorogodišnji Spomenko Popović iz Teslića.

"U javnosti i kuloarima pojavile su se informacije da su posmatrači na ovom biračkom mjestu prisutni po navodnoj naredbi /člana Centralne izborne komisije BiH/ Vanje Bjelice Prutine zbog čega postavljam dodatno pitanje od kada i po kojem osnovu članovi ili pojedinci povezani sa CIK-om šalju posmatrače na biračka mjesta? Ko ih imenuje i akredituje i ko snosi odgovornost za njihovo ponašanje?", navela je Vulićeva.

Ona je istakla da očekuje hitno izjašnjavanje nadležnih institucija, uključujući CIK, kao i objašnjenje kolika je dozvoljena udaljenost posmatrača od birača, biračke kutije i stola, da li posmatrači imaju pravo uvida u lične dokumente, te ko je odgovoran za neovlašteno snimanje birača.

"Slobodni i pošteni izbori ne podrazumijevaju zastrašivanje, nadzor niti kršenje privatnosti građana", navela je Vulićeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sanja Vulić prijevremeni izbori glasanje Doboj

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Vidi ove spodobe

zole

Eto on je sujmiv, ne zna za koga ćeš ti glasati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ