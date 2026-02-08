MUP RS: Prijave o kupovini glasova i ometanju glasanja u Doboju, Zvorniku i Bratuncu

MUP Republike Srpske saopštio je da je tokom prijevremenih ponovljenih izbora zabilježeno više prijava o kupovini glasova, ometanju glasanja i verbalnim sukobima u Doboju, Zvorniku i Bratuncu.

Izvor: Sanja Babić/Srna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da je tokom glasanja na prijevremenim ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske zabilježeno više prijava građana koje se odnose na navodnu kupovinu glasova, ometanje izbornog procesa i sukobe u blizini biračkih mjesta.

Prvi se desio incident sa Sanjom Vulić, o kome više možeti čitati ovdje i ovdje.

Pola sata kasnije, druga prijava zabilježena je oko 8 časova u Doboju, kada je S.G. policiji prijavio navodnu kupovinu glasova u neposrednoj blizini biračkog mjesta. Tokom postupanja, policiji se obratio i M.B, koji je naveo da mu je novac za glasanje tražio M.A.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je naložio da se dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

U 9.52 časova u Policijsku stanicu Zvornik pristupio je M.V. i prijavio ometanje glasanja ispred biračkog mjesta. Prema navodima prijave, u događaj su bili uključeni S.T. i T.N. Policijski službenici su izašli na teren, a rad po prijavi je u toku.

Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Oko 10 časova zabilježen je još jedan incident na području Doboja. P.B. iz Dervente prijavio je nesuglasice sa N.D. u blizini biračkog mjesta. Kako je navedeno, došlo je do naguravanja i verbalnog sukoba. Prijavljeni N.D. pozvan je na razgovor u Policijsku stanicu Doboj 2, a postupanje je u toku.

Nova prijava o navodnoj kupovini glasova stigla je u 10.25 časova iz mjesta Fakovići, na području Policijske stanice Bratunac. S.O. je policiji prijavio da se u blizini osnovne škole navodno kupuju glasovi. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

U 11 časova Z.J.K. iz Doboja prijavio je da se u ugostiteljskom objektu u blizini biračkog mjesta u Zvorniku navodno daje novac. Policija je postupila po prijavi, a tužilac je naložio dalje izvještavanje o preduzetim radnjama.

Takođe, oko 11.10 časova Operativnom dežurstvu Policijske uprave Doboj prijavljene su nesuglasice u jednom ugostiteljskom objektu u Doboju. Policija je izašla na teren, ali, kako navode iz MUP-a, nisu utvrđeni elementi krivičnog djela niti prekršaja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske poručuju da policija nastavlja rad po svim prijavama, te da će javnost biti blagovremeno informisana o daljem postupanju u skladu sa zakonom.